Corona-krise: Dugnad? Hvilken dugnad?

Noen krever at debatten rundt tiltakene i corona-krisa ikke skal «politiseres». Det er like dumt som å si at angrepet på Kongressen i Washington D.C. ikke skal «politiseres».

Det var helt naturlig at alt var «dugnad» i tida rett etter 12. mars 2020 – og også en stund framover i tid. Men nå nærmer vi oss ett år med unntakstilstand, og da er det klart at tiltakene får «politisk» karakter.

Det holder å lytte til Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde: «Tiltaksbyrden i Oslo blir tung når byrådet ikke gjør jobben sin.» Men hun er altså redd for at pandemi-tiltakene skal «politiseres»?

Dermed burde den debatten være lagt død. Hvis ikke den største krisa i Norge siden andre verdenskrig skal være politikk – hva skal da være politikk?

På 70-tallet ga den populære popgruppa Supertramp ut albumet «Crisis? What Crisis?». I dag kan det være grunn til å stille spørsmålet: Dugnad? Hvilken dugnad?

Store tall svever gjennom lufta, så store at folk flest ikke kan forstå dem. Ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO har «lockdown» til nå krevd 255 millioner heltidsjobber. FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, kan fortelle at faren for å dø av sult er økt med 70 prosent.

I Norge har fem av de største konsernene fått halvparten av pengene som er delt ut i kompensasjonsordningene. Fullstendig uten krav til hvordan pengene skal brukes, annet enn et fromt ønske om at eierne ikke skal falle for fristelsen til å berike seg … Eksempler på at det er nettopp dette som skjer, er allerede mange. Bedriftseiere som har ordna seg sånn at de så godt som ikke betaler skatt, mottar støtte i hundre millioners-klassen.

Noen ganger er den forhatte Staten tilsynelatende god å ha!

Jeg er klar over at noe av det som nå blir tatt ut som utbytte i noen tilfelle kan gå til datterselskap som ellers kunne gått overende. Likevel er det ikke vanskelig å forstå at kompensasjonsordningene, slik de nå fungerer, er smått skjevfordelende. Han og hun som driver en familie-pub i Sandefjord får beskjed om å holde stengt – kanskje med kompensasjon for husleia, men ikke for alt ølet de må tømme ut. Petter Stordalen og den fra før av tungt subsidierte Trygve Hegnar får begge sånn rundt regna 200 millioner.

Det er ikke så ofte den økonomiske ekspertisen taler i kor. Men nå skjer det. Professorene Torfinn Harding og Magne Mogstad i VG: «Det er på høy tid at norske politikere finner tilbake til grunnprinsippene i økonomifaget om at staten bør forsikre og kompensere arbeidstakere, men ikke kapitaleiere.»

Økonomiprofessor Kalle Moene i Klassekampen: «Det er spesielt at fagøkonomer, som noen kaller nyliberalister, er mer imot subsidiering av store selskaper enn det Ap og LO er.»

Som salige feriebiskop Fjertnes i Rolv Wesenlunds skikkelse sa det: Skal vi gjenta det sammen, dere!

Nederst ved bordet sitter 200.000 permitterte og arbeidsledige. Noen av dem har alt for lenge gått på dagpengeordning. Og hva får de av Erna Solberg? De får ikke en gang feriepenger! Hvorfor ikke? Fordi de som har aller minst, skal stimuleres gjennom ordninger som gjør dem enda fattigere. Samtidig stimuleres de som har aller mest med skattelette og uforpliktende millionstøtte fra fellesskapets kasse.

Dugnad? Hvilken dugnad?

