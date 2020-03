Corona-raseri mot svenske skiturister: – Folk vil nekte oss å gå av bussen

Anklages for å ikke ta coronaviruset på alvor etter skiferie til Nord-Italia.

På tross av det store coronautbruddet i regionen valgte 37 venner og kjente fra Sverige å dra på skiferie til Val di Fiemme i Italia i slutten av februar. Nå vil flere nekte dem å gå av bussen når de kommer hjem til Västervik på søndag.

Ingen av skituristene skal ha vist noen symptomer på coronaviruset, de skal ikke ha vært i kontakt med andre og skal ha tatt alle forehåndsregler for å unngå smitte, men blir likevel sterkt kritisert for å ikke ta viruset på alvor.

– Vi forstår at det finnes en uro, men proporsjonene dette har fått er helt ubegripelige. Det går jo aldeles utmerket med oss, sier reiseleder Lennart Andersson til Aftonbladet.

– Føler seg hatet og er redde

Det var på slutten av februar at de 37 skiglade svenskene forlot Sverige i buss, med kurs mot de italienske Alpene. Den avgjørelsen har falt i dårlig jord hos flere.

– Det er veldig dumt at det har blitt slik. Vi er ikke redde, men det finnes tydeligvis folk som er svært opprørte, sier Andersson.

Også selskapet som har leid ut bussen til skituristene fortviler over den kraftige kritikken, og forteller at den er særlig vanskelig for de ansatte.

– Personalet mitt føler seg hatet og er redde. Vi har ingenting med denne reisen å gjøre, sier eieren av busselskapet Per-Inge Hallen til Aftonbladet.





Får ikke testet seg

Enkelte av de 37 skituristene skal også ha fått beskjed om at de ikke er velkommen tilbake på jobb de neste to ukene.

– Noen av oss skal jobbe hjemmefra, men ingen av oss får testet seg for smitte, ettersom ingen har symptomer, ingen har hatt kontakt med andre og alle er helt friske, sier Andersson.