Corona-tiltak handler dypest sett om respekt for eldre og kronisk syke

Cornoaviruset er farlig nok til å føre til en kollaps av helsevesenet ved en stor epidemi, men litt for lite farlig til at folk tar det tilstrekkelig på alvor.

Smittespredningens matematikk er kompleks. Dersom de som smittes med coronavirus smitter mer enn 1,5 person hver, og den rekken fortsetter, vil antall smittede i befolkningen øke raskt. Hastigheten på økningen og antallet som smittes blir betydelig større med bare en desimals endring i hvor mange hver enkelt smitter.

Mange har hørt historien om sjakkbrettet og riskornene. Hvis du legger ett riskorn på første ruten av et sjakkbrett, to på andre, fire på tredje og deretter dobler antall riskorn for hver rute, hvor mange riskorn vil du da få på den siste ruten?

Svaret er et så langt tall at det er komplett uleselig for folk flest. En matematiker har regnet ut at den mengden ris man ender opp med vil kunne dekke hele Norge - i et 11 meter tykt lag.

Ikke sammenlignbart med sesonginfluensa

Norske helsemyndigheter er pinlig klar over de dramatiske konsekvensene en ukontrollert smitte med et virus som Covid-19 vil gi, og at jo tidligere tiltakene for å begrense smitte settes inn - jo bedre. Men i en befolkning der kun 0,04 promille er smittet, er naturlig nok ikke bekymringen påtakelig. Alarmerende meldinger fra andre land har heller ikke stor effekt. Det er typisk norsk å være god.

Mediene beskyldes for å overdrive dekningen i jaget etter klikk, folk deler humoristiske kjedemeldinger som latterliggjør smittebekymringen og snart oppretter vel noen «Folkeaksjonen mot coronahysteri» på Facebook.

Argumentet om at cirka et tusentalls nordmenn dør av vanlig sesonginfluensa hvert år, brukes ofte for å bagatellisere. Det er en ganske lite relevant sammenligning. Coronaviruset smitter lettere, det finnes ingen vaksine og dødeligheten er 3-4 ganger høyere enn influensa.

Uhindret spredning blant folk

Og kanskje det viktigste; blant eldre over 65 år og folk med enkelte kroniske sykdommer, som i størst grad risikerer å bli alvorlig syke eller å dø av influensa, er 40 prosent vaksinert mot sykdommen. Det finnes trolig ingen vaksine mot coronavirus før om 12-18 måneder, og sykdommen har derfor i prinsippet en uhindret spredning blant folk.

Mens dødeligheten blant coronasmittede som er under 70 år og uten kroniske sykdommer er på cirka en prosent, er den minst ti ganger høyere for de som er eldre og/eller lider av diabetes, hjerte- eller lungesykdom.

Grundig håndvask i 30 sekunder, hosting i albuen, å holde seg borte fra områder med mye smitte, å ikke gå på jobb om man er syk med symptomer som assosieres med coronasmitte, kan hver og en av oss kan gjøre. Det er godt dokumentert at alle disse tiltakene effektivt begrenser smittefaren.

Og om vi ikke tenker at Covid-19 vil ramme oss selv på en farlig måte, så hjelper det kanskje å tenke at tiltakene dypest sett handler om å ta ansvar for eldre og kronisk syke.

«For min egen del kan jeg bare si, at hvis noen dør på grunn av at jeg er skjødesløs og ikke tar hensyn, så kommer jeg til å slite med den skyldfølelsen resten av livet.»