Corona-utfordring for Trump: - Hvis han gjør dette, kan det bidra til offentlig angst

Coronaviruset legger press på president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Coronaviruset herjer nå i USA, det er nå registrert over 750 tilfeller av viruset i 36 delstater, og over 20 dødsfall.

Mange stiller seg også nå spørsmålet om hvordan viruset vil påvirke president Donalds Trumps posisjon, og ikke minst om viruset kan komme til å påvirke valget i november.

- Et stort usikkerhetsmoment

- Det kommer an på hvor lenge den ekstraordinære situasjonen varer – den dramatiske mediedekningen og nedgangen på børsene. Hvis nyhetsbildet i slutten av oktober er som i dag, vil det i det minste være et stort usikkerhetsmoment, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde ved UiB og NORCE forskningssenter til Nettavisen.

- Når det er sagt, ventes ikke dagens situasjon å vare utover andre kvartal. Verden er per nå forfjamset og stresset, men vi må gå ut fra at situasjonen kommer under kontroll og at den politisk situasjonen normaliseres nærmere sommeren. Da vil ikke coronaen påvirke valgutfallet, sier Mjelde.

USA-ekspererten Hilmar Mjelde sier det nå er tre forhold som kompliserer myndighetenes respons rundt coronaviruset i USA. Foto: Montasje: Scanpix/Gerhard Flaaten

Mjelde viser til at enkelthendelser av og til får en påvirkning på valgutfallet.

- Ronald Reagans byks på meningsmålingene rett før 1980-valget tilskrives delvis den dramatiske vendingen i gisselforhandlingene mellom Iran og USA et par dager før valget, sier Mjelde.

I helgen har Trump måttet forsvare det han kaller USAs perfekte respons på corona-epidemien, mot krass kritikk og feilsteg som ikke har lyktes i å stanse viruset.

Trump anklages for å ha kommet med stadig desinformasjon, men svarer med å legge skylda på mediene for å prøve å framstille ham i et dårlig lys.

– Vi har en perfekt koordinert og finjustert plan i Det hvite hus for vårt angrep på coronaviruset, tvitret han søndag.

Trump gir også media og demokratene skylden for å hause opp farene ved viruset.

- Trump kan kritiseres for å være Trump. Han nekter alltid å godta kritikk, nederlag og å vise ydmykhet. Han prøver å selge inn et forskjønnet bilde av situasjonen. Vi må regne med mange overdrivelser og halvsannheter fra Trump. Det gjør det vanskeligere å vite når han faktisk gir korrekt informasjon, sier Mjelde til Nettavisen.

Tre forhold kompliserer responsen i USA

Mjelde sier det nå er tre forhold som kompliserer myndighetenes respons i USA:

- For det første er det enorme amerikanske statsapparat iboende tregt, reaktivt heller enn proaktivt, og generelt svært vanskelig å styre for enhver president. Ingen presidenter mestrer dette fullt.

- For det andre er USA en føderasjon. Virusresponsen deles på sentralstaten i D.C. og 50 selvstendige delstater. Det medfører en veldig vanskelig samkjøringsprosess.

- For det tredje har Trump aldri tatt skikkelig styringen over statsapparatet. Trump ser seg selv som en outsider, og ikke som leder av staten; han skylder på byråkratiet/etater når disse underpresterer, selv om han selv er lederen for dette statsapparatet, sier Mjelde.

- Pence er mye bedre egnet

USA-eksperten sier det er lurt av Trump å overlate dette til visepresident Pence.

- Pence er mye bedre egnet til å håndtere det operative. Trump er en dyktig kommunikator, men mangler tillit som regjeringssjef. Han passer bedre til folkemøter enn å berolige et engstelig land.

Mjelde understreker at det generelt er vanskelig for amerikanske presidenter å reagere hurtig og effektiv på slike kriser.

- Det hvite hus håndterer til enhver tid en eller annen krise, det gjør det veldig vanskelig å rigge seg for neste krise. Derfor har alle presidentene blitt tatt på senga av en eller annen krise, sier Mjelde.

- Valgmøtene sitter det langt inne å kansellere. Gjør han det, kan det bidra til offentlig angst, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde ved UiB og NORCE forskningssenter. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

- Trumps primære måte å holde kontakt med fansen på

I USA, som i Norge, blir nå flere konserter og arrangementer avlyst som en følge av spredingen av coronaviruset. Fredag kom nyhetene om at multimediefestivalen South by Southwest i Austin i Texas er avlyst på grunn av coronaviruset. I fjor deltok over 400.000 mennesker på denne musikk-, tech- og filmfestivalen. Nå er det også klart at Coachella-festivalen avlyses, som samler nærmere 100.000 personer hver dag.

Men selv om flere festivaler nå blir avlyst, tror ikke Mjelde at Trump vil tørre å avlyse sine egne folkemøter.

- Valgmøtene sitter det langt inne å kansellere. Gjør han det, kan det bidra til offentlig angst. De er også hans primære måte å holde kontakten med fansen på. Folkemøtene er dessuten kritisk viktige som informasjonskilde for valgkampapparatet hans. De samler nemlig veldig mye data om velgerne på disse møtene, sier Mjelde.