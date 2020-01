Corona-virus: Bør man være forsiktig med å fly?

Smittevernforsker sier det er økt smittefare om bord på fly, men påpeker at det finnes gode tiltak mot smitte.

Flere flyselskaper har kansellert sine flygninger til Kina, deriblant SAS, Lufthansa og Air Canada. Årsaken er utbruddet av coronaviruset som nå er påvist i alle Kinas regioner.

Andre flyselskaper med destinasjoner i Kina, tar en rekke forholdsregler på sine flygninger.

Les også: Smittevernforsker: Munnbind hjelper ikke mot dødelig virus

Det taiwanske flyselskapet China Airlines og søsterselskapet Mandarin Airlines innførte mandag flere midlertidige smitteverntiltak på sine flygninger mellom Taiwan-Kina og Taiwan-Hongkong. Siden mandag 27. januar har flyselskapet sluttet å servere varm mat om bord på flygningene, og tilbyr ikke lenger passasjerene varme kluter.

Flyselskapet oppfordrer passasjerer til å ta med egen drikke om bord i flyet. I tillegg har de sluttet å tilby passasjerer tepper, puter, magasiner og aviser, melder Reuters. Taxfreesalg om bord er heller ikke lenger mulig.

Les også: UD jobber med å få evakuert nordmenn fra Wuhan

- Økt smittefare på fly

Nettavisen har tatt kontakt med en smittevernforsker og spurt om allmenheten bør være forsiktig med å fly som følge av coronavirus-utbruddet.

- Smittefaren er selvfølgelig økt om bord i et fly hvor man sitter sammen med ganske mange mennesker i flere timer. Men sånne tiltak som å stanse salg av taxfree og ikke dele ut varme kluter, tepper og puter, er meningsløst. Det som er viktig, er å slå på disse luftslusene over passasjersetene, fordi i et stort fly går luften gjennom et filter som filtrerer de fleste mikrobene. De beste tiltakene er å slå på disse viftene og vaske hendene sine med desinfiserende middel, sier førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, til Nettavisen.

- Man skal heller ikke hoste eller nyse inn i armkroken, men heller bruke papirtørkle som kastes etter bruk. Viruset kan overleve flere timer på overflater. Da er det sannsynlig at man kan overføre smitte fra armkroken, sier han.

- Så det er ikke farlig å fly sånn som situasjonen er nå, Klein?

- Nei, men det som er viktig, er at man sørger for god håndhygiene. Og hvis man merker at det er noen mennesker med luftveissymptomer, må man holde én meters avstand til dem.

Klein sier også at vanlig munnbind gir minimal beskyttelse mot viruset.

Jörn Klein er førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

- Luften skiftes ut like ofte som i en operasjonssal

Torsdag ettermiddag ble det kjent at SAS kansellerer sine flygninger til Shanghai og Beijing fram til 9. februar, men fortsetter flygningene til Hongkong. SAS sier de ikke har innført noen smitteverntiltak som vil berøre passasjerene om bord på deres flygninger.

- Vi gjør også grep for passasjerer og mannskap, men jeg kjenner ikke til at vi har endret servicetilbudet vårt om bord på flyene, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til Nettavisen.

Han sier smittefaren om bord på fly ikke er noe større enn andre steder hvor det samles mennesker.

- Man sitter sammen tett på andre mennesker i et fly, akkurat som man gjør på en buss eller et tog, eller andre steder hvor mennesker samles. Det mange kanskje ikke vet, er at luften om bord i et fly skiftes ut like hyppig som i en operasjonssal på et sykehus. Hva gjelder smitte generelt, som dråpesmitte, så gjelder de samme rådene på et fly som andre steder hvor man møter mennesker. Det gode rådet er god håndhygiene, sier Johansen.

Torsdag formiddag er det bekreftet 170 dødsfall og påvist 7711 smittetilfeller knyttet til utbruddet av det nye coronaviruset 2019-nCoV i Kina. Et titall andre land har også fått påvist smittetilfelle, deriblant Finland, Frankrike og Tyskland.

Kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

WHO holder enda et krisemøte

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder nok et krisemøte for å drøfte eventuelle tiltak og hvorvidt de skal erklære en såkalt PHEIC (Procedures concerning public health emergencies of international concern) – det vil si en krisesituasjon for den globale folkehelsen.

Det sitter 16 uavhengige eksperter i WHOs beredskapskomité som skal gi råd og anbefalinger til WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO har allerede hatt flere krisemøter, men har så langt ikke erklært noen global helsekrise.

WHO-sjef Ghebreyesus har denne uken vært i Kina og drøftet situasjonen med Kinas president Xi Jinping.

- Vi vet fortsatt ikke hvor farlig viruset er. Vi vet at den sprer seg, at den smitter langt mer enn ebola-viruset, men er mindre smittsom enn meslinger. Og den har opptil nå ikke ført til noen dødsfall utenfor Kina. De som døde, hadde allerede dårlig helse, sier Klein.

Ifølge BBC, som henviser til kinesiske helsemyndigheter, er det nye coronaviruset nå påvist i absolutt alle regionene i Kina.

- WHO burde erklære en global helsekrise

En tidligere WHO-rådgiver innen virus-overvåking og -beredskap, Hitoshi Oshitani, sier til avisen South China Morning Post at det er en overhengende fare for et globalt utbrudd. Han reagerer på at WHO ennå ikke har erklært en global krise.

- Jeg mener WHO burde ha erklært en allmenn helsekrise av internasjonal bekymring tidligere. Det er meningen at de skal erklære PHEIC basert på risikoen for internasjonal spredning. Det var allerede en risiko for internasjonal spredning for en uke siden, sier professor i virologi ved Tohoku University, Hitoshi Oshitani, til avisen.

En pilot i et fly på flyplassen i Wuhan i Kina tirsdag. Flere land har startet evakuering av sine borgere vekk fra byen som betegnes som episenteret for utbruddet av den dødelige varianten av coronaviruset som er påvist. Foto: Cheng Min (AP)

Hitoshi Oshitani hevder det er vanskeligere å begrense spredningen av det nye coronaviruset enn det var med sars-utbruddet i 2002 og 2003. Sars tilhører også coronavirus-familien.

- Når det gjelder Sars, så var pasientene smittsomme først da de ble veldig syke. Men når det gjelder det nye viruset, så er det sannsynlig at pasienter er smittsomme under inkubasjonstiden (tiden fra smitte til synlige symptomer red.anm.). Hvis det stemmer, så vil ikke hurtig isolering være nok til å stanse viruset, sier han.

WHO har ennå ikke bekreftet om det faktisk stemmer at det nye coronaviruset er smittsomt i inkubasjonstiden, noe kinesiske helsemyndigheter har antydet.

Sars tok livet av 813 mennesker og gjorde 8000 mennesker syke på verdensbasis.