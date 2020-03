Coronasmittet lege: - Føler lettelse over negative pasient-tester

Ullevål-legen som har fått påvist coronasmitte føler lettelse over negative prøvesvar hos pasienter og ansatte.

OSLO (Nettavisen): - Jeg er veldig lei meg over å ha havnet i denne situasjonen, men føler en lettelse over at alle pasienter som er blitt testet har fått negative prøvesvar, sier legen ved øyeavdelingen på Ullevål som fikk påvist coronasmitte etter ferie i Nord-Italia til Nettavisen.

NYHETSSTUDIO: Alt om coronaviruset

Mandag fikk Oslo universitetssykehus svar på coronatester fra 23 ansatte. Alle var negative. Heller ingen av de 16 pasientprøvene som ble tatt av personer som hadde vært innom øyeavdelingen i forrige uke, viser coronasmitte, ifølge NTB.

Les også: Coronaviruset har krevd over 3000 liv globalt

På skiferie i Nord-Italia

Legen var på skiferie i Nord-Italia med familie og venner, men ikke i en region hvor det har vært vedvarende smitte. Vedkommende kom hjem forrige lørdag og dro på jobb mandag. Da hadde vedkommende ingen symptomer på sykdom og deltok i to operasjoner på øyeavdelingen.

Fikk nei på spørsmål om coronatest

Tirsdag registrerte vedkommende svake symptomer, men fikk i første omgang nei på spørsmålet om det var nødvendig med en coronatest.

Vedkommende deltok tirsdag i tre operasjoner, men fikk en annen lege til å overta planlagte undersøkelser av pasienter på kvelden.

Krevde å bli testet

Etter å ha sittet i en time i telefon til legevakten uten å komme gjennom, krevde vedkommende å bli tatt prøver av på sykehus. Det var disse prøvene som viste coronasmitte.

Inntil videre holder legen seg hjemme.

- Jeg er ikke veldig syk selv, har litt tett nese. Jeg håper jeg ikke har smittet noen pasienter. I de dagene jeg var på jobb, var jeg mest på kontoret og jobbet med administrative ting, sier vedkommende.

Etter at øyeavdelingen slo coronalarm, har fire andre ansatte ved avdelingen også fått påvist smitte. 150 ansatte sitter nå i hjemmekarantene, melder NTB.