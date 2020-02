Coronavirus-karantene: Norske turister kan risikere å sitte igjen med regningen

- Hvis man er veldig usikker, og man tenker på det økonomiske perspektivet, går det an å sitte litt på gjerdet til situasjonen er litt mer oversiktlig, sier Europeiske Reiseforsikring.

I disse dager er det mange nordmenn som planlegger sommerferien til utlandet. Nå er imidlertid coronaviruset blitt påvist i flere typiske ferieland, deriblant Italia, Frankrike og Spania.

I verst tenkelig scenario kan reisende risikere å bli smittet selv på ferietur eller bli plassert i karantene dersom det oppstår et virusutbrudd på hotellet en ferierer på.

Les også: 1000 turister satt i karantene på Tenerife

Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke noe klart fasitsvar til nordmenn som er usikre på om de skal droppe å feriere i utlandet i sommer som følge av virus-frykt.

- Det er bare ett område vi direkte advarer mot å reise til, og det er Hubei-provinsen i Kina. Ellers i verden ber vi folk selv vurdere situasjonen utfra den informasjonen de kan lese i media og det de får fra sine reiseselskaper, Utenriksdepartementet og så videre. Det er vanskelig for oss å styre folks reisevirksomhet. Det må man vurdere selv, om man vil reise eller ikke, sier smittevernekspert og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

- Men er det ikke vanskelig for folk å gjøre disse vurderingene selv, Aavitsland?

- Jo, det er det. Men akkurat det nivået av risiko folk ønsker å ta eller ikke å ta, er vanskelig for oss å overprøve. Det er veldig vanskelig for oss å ha nøyaktige opplysninger om smittespredning alle steder, sier han.

Les siste nytt om Coronaviruset.

- Så det er en viss risiko å reise på utenlandsferie?

- Den vil variere rundt forbi. Vi kan se for oss en situasjon om noen måneder der det er like mye virus i Norge som i Syden, og da er det hipp som happ hvor man er, når det gjelder sannsynligheten for å bli smittet, sier Aavitsland.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier at de tar virussituasjonen alvorlig, men at personene som var på virushotellet på Tenerife, blir vurdert lokalt hjemme i Norge. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

Dekker forsikringen avbestillinger?

Europeisk Reiseforsikring vil heller ikke fraråde folk å dra på utenlandsferie i sommer.

- Vi fraråder ingen å reise. Vi oppfordrer folk til å gjøre de vurderingene selv og bruke fornuften. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe de lurer på, for eksempel hva en eventuell forsikring dekker. Vi forholder oss til UDs reiseråd, og dekker i utgangspunktet kun avbestillinger til land de fraråder å reise til, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeisk Reiseforsikring, som er en del av If, til Nettavisen.

Les også: Kina frigir den største coronavirus-studien av sitt slag

- Hvis man er veldig usikker, og man tenker på det økonomiske perspektivet, går det an å sitte litt på gjerdet til situasjonen er litt mer oversiktlig, sier Bibow Handeland.

På ferieøya Tenerife er rundt 1000 gjester på hotellet H10 Costa Adeje Palace plassert i karantene etter at det ble påvist virussmitte blant fire av gjestene. Syv nordmenn har bodd på hotellet. Fire av dem har kommet tilbake til Norge, mens tre av dem skal etter planen reise tilbake onsdag.

- Følges de som kommer fra Tenerife opp når de ankommer Norge, Aavitsland?

- Det er det lokale helsetjenester som gjør. Vi har ikke noen nasjonal oppfølgning i statlig regi av folk som kommer hjem.

Les også: Virusfrykten til nye høyder - kraftig børsfall

I Østerrike er det også påvist smittetilfelle hos en resepsjonist ved et hotell i Innsbruck. Både ansatte og gjester er satt i karantene.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeisk Reiseforsikring, som er en del av If.

Forsikringen dekker ikke karantene

Europeisk Reiseforsikring opplyser at et eventuelt karanteneopphold for norske turister kan bli en kostbar affære, ettersom reiseforsikringen i utgangspunktet ikke dekker denne typen utgifter.

- Er du nå allerede på reisefot, og er utsatt for en akutt og uventet situasjon der du blir plassert i karantene i et område du ikke kunne vite at var rammet av virus-utbruddet, så vil vi kunne dekke det i inntil to uker. Men på generelt grunnlag er ikke karantene dekket, sier Bibow Handeland.

- Dette er greit å vite for folk som nå gjør vurderinger på om de skal reise eller ikke. Fordi karantene ikke dekkes kan man risikere å sitte igjen med regningen for hotell og hjemreise selv. Dette er ting som kan forandre seg, helt avhengig av hvordan situasjonen forløper seg videre, sier han.

Helsepersonell i Sør-Korea tar hånd om en corona-virussyk pasient. Foto: Kim Jong-un (AP)

To ukers frist for avbestilling

Bibow Handeland forteller at reisende har to ukers frist for at forsikringen skal dekke avbestilling for reise til et område Utenriksdepartementet (UD) innfører reiseråd til.

- Grensen for avbestilling av reise til et virus-berørt område, er inntil to uker etter at UD har kommet med reiseråd for området. Det har du krav på i henhold til forsikringsvilkårene. Per nå er det ikke innført reiseråd for Italia, så der dekker vi ikke avbestillinger i det hele tatt. Vi kan gjøre individuelle vurderinger dersom noen eksempelvis skal reise til en av byene som er stengt for både inn- og utreise, sier han.

Langt dødeligere enn influensa

Foreløpig er Italia det landet i Europa som er verst rammet av coronaviruset. I Italia er det innført strenge begrensninger for hvor folk kan oppholde seg, store arrangementer i Lombardia og Veneto er enten avlyst eller utsatt og flere offentlige bygg er stengt.

Tirsdag var det påvist 322 smittetilfeller og elleve dødsfall i Italia, melder BBC. Det utgjør en dødsrate på 3,4 prosent. Den gjennomsnittlige dødsraten i Kina ligger på 2,3 prosent, ifølge ny rapport kinesiske helsemyndigheter publiserte forrige uke.

Covid 19-viruset er dermed langt dødeligere enn vanlig influensa.

- Det varierer fra influensasesong til influensasesong, men grovt sett for vanlig influensaepidemi hver vinter, regner man med at mellom fem og ti prosent blir smittet i Norge, og at 0,1 prosent av dem som blir smittet dør av influensa, sier Aavitsland.

Får 100 henvendelser hver dag

Europeisk Reiseforsikring forteller at henvendelsene fra publikum har økt betraktelig i omfang den siste tiden.

- Nå har vi rundt 100 henvendelser om dagen. Nå som viruset spres i europeiske land, kjenner nok folk det litt ekstra på kroppen. Henvendelsene går stort sett ut på hva man risikerer økonomisk. Det er ikke så mange som har spørsmål om smittefare, sier Bibow Handeland.