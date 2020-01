Coronavirus: Norske studenter utsetter tilbakereise til Hongkong

- Jeg vet om noen som har utsatt reisen tilbake, sier ANSA. SAS opprettholder foreløpig sine flygninger inn og ut av Kina.

Torsdag formiddag er det bekreftet 170 dødsfall og påvist 7711 smittetilfeller knyttet til utbruddet av det nye coronaviruset 2019-nCoV i Kina. Et titall andre land har også fått påvist smittetilfeller, deriblant Finland, Frankrike og Tyskland.





Om lag 150 norske studenter studerer i Kina og Hongkong. Ingen av dem befinner seg i de mest berørte områdene, som Hubei-provinsen og byen Wuhan, hvor smitten trolig oppstod.

Hongkong, som også har påvist smittetilfeller, har erklært unntakstilstand og iverksatt omfattende beredskapstiltak. Myndighetene har blant annet innført strengere grensekontroll til Fastlands-Kina og stengt skoler og universiteter.

- Vi har ingen medlemmer i Hubei-provinsen, og vet heller ikke om noen har reist hjem. Jeg vet om noen som har utsatt reisen tilbake, ettersom semesterstart i Hongkong er utsatt, sier president i ANSA, Hanna Flood, til Nettavisen.

ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet, samt personer som er på feltarbeid eller har praktikantjobb i utlandet.

Vet ikke om nordmenn er i Hubei-provinsen

Utenriksdepartementet (UD) har ikke oversikt over hvor mange nordmenn som eventuelt befinner seg i de mest berørte områdene.

- Norske borgere er ikke forpliktet til å orientere norske myndigheter om reiser og opphold i utlandet. Derfor kan vi ikke med sikkerhet si hvor mange nordmenn som oppholder seg i Hubei-provinsen, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Mari Bangstad, i en uttalelse til Nettavisen.

SAS flyr fortsatt til Kina

Flere flyselskaper har innstill sine flygninger til Kina, deriblant Air Canada og Lufthansa. SAS opplyser torsdag formiddag at de foreløpig opprettholder sine flygninger.

- Passasjerer kan booke om, avbestille og få billetter refundert kostnadsfritt for destinasjonene Beijing, Shanghai og Hongkong. Vi følger situasjonen nøye og følger UD og WHOs reiseråd. De destinasjonene vi flyr til, er foreløpig ikke omfattet av de anbefalte reiserestriksjonene, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til Nettavisen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder nok et krisemøte torsdag. WHO har ennå ikke erklært noen global helsekrise.

- Men situasjonen er under utvikling, og vi vet at andre flyselskaper gjør andre vurderinger. Vi følger situasjonen svært nøye, og gjør interne grep. Men foreløpig opprettholder vi flygningene våre til Beijing, Shanghai og Hongkong, sier Johansen.

- Hvordan er pågangen fra passasjerer som skal reise til eller fra Hongkong, Shanghai og Beijing?

- Det er en del som utsetter reisen sin, og noen vil reise tidligere enn planlagt. Dette går begge veier. Vi flyr absolutt ikke med tomme fly. Tvert imot, sier Johansen.

Evakuerer egne borgere

Flere nasjoner har besluttet å evakuere og hente hjem innbyggere fra Wuhan, som har elleve millioner innbyggere. USA og Japan har allerede flydd noen av sine innbyggere ut av den kinesiske storbyen. Storbritannias evakuering av briter skulle etter planen skje torsdag, men er av ukjente årsaker utsatt.

Australia, New Zealand, Thailand, Sør-Korea og Indonesia er andre land som arbeider med tilsvarende planer om å evakuere sine borgere.

Norske myndigheter har foreløpig ingen konkrete planer om å evakuere nordmenn fra Kina.

- UD følger utviklingen nøye, og vurderer fortløpende behov for eventuelle tiltak. Vi sender ut oppdateringer om situasjonen til norske borgere som har registrert seg på reiseregistrering.no, sier Bangstad.

- Vi oppfordrer derfor norske reisende til å registrere seg på reiseregistrering.no, og ta kontakt med den norske ambassaden i Beijing eller UDs operative senter på telefon 23 95 00 00 dersom man har behov for konsulær bistand, sier hun.