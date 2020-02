Coronaviruset: - Trump er rasende

Coronaviruset irriterer president Donald Trump kraftig.

NEW YORK (Nettavisen) Det opplyser to kilder som sitter tett på presidentene til Washington Post.

Les også: Norsk student skal være smittet av coronaviruset

Trump skal være rasende fordi viruset påvirker børsene. Presidenten mener også at myndighetenes advarsler er med på å forsterke investorenes frykt, skriver avisen.

Presidenten opplyser onsdag morgen amerikansk tid at han skal holde en pressekonferanse om viruset ved 18-tiden amerikansk tid, det vil si midnatt norsk tid.

Onsdag ettermiddag norsk tid er han også ute på Twitter og kritiserer mediene for måten de dekker viruset på.

- Lav seeroppslutning Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN gjør alt de kan for å få coronaviruset til å se verst mulig ut, inkludert å skape panikk i markedet, om mulig, skriver presidenten blant annet.

- Coronaviruset er en vanlig forkjølelse - og et våpen mot Trump

På mandag var en kontroversiell venn av Donald Trump også ute og sådde tvil om coronaviruset.

- Koronaviruset er en vanlig forkjølelse som blir brukt som et våpen mot Trump, sier den kontroversielle radioverten Rush Limbaugh i sitt eget radioshow på mandag.

Les også: - Koronaviruset er en vanlig forkjølelse som blir brukt som et våpen mot Trump

Uttalelsen vekker naturlig nok oppsikt i USA, hvor flere titalls tilfeller av koronaviruset nå er bekreftet.

- Det ser ut som koronaviruset blir brukt som et våpen og som nok et element for å dra Donald Trump ned, sa Limbaugh på sitt radioshow mandag, ifølge

Les: WHO: – Verden må forberede seg på en potensiell pandemi

- Nå skal jeg forteller dere sannheten om coronaviruset. Og ja, jeg har garantert helt rett på dette. Coronaviruset er en vanlig forkjølelse, sa Limbaugh.

Han hevdet samtidig at media overdriver farene ved viruset «i et forsøk på å skade Trump». Her kan du lese alle uttalelsene fra Rush Limbaugh.

Les: Donald Trump kobler Hillary Clinton og Michelle Obama til sex-overgriperen Harvey Weinstein

Fikk USAs høyeste fortjenstmedalje

Limbaugh, som er en av grunnleggerne av USAs konservative radionettverk, fikk tidligere i år påvist lungekreft med spredning.

Under Donald Trumps tale om rikets tilstand i begynnelsen av februar i år, vakte det oppsikt da Trump også kunngjorde at Limbaugh fikk USAs høyeste fortjenstmedalje, Medal of Freedom.

Her får Rush Limbaugh USAs høyeste fortjenstmedalje, Medal of Freedom fra Melania Trump i begynnelsen av februar i år. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

Trump, som også fikk kritikk for å gi medaljen til radioverten, uttalte også at Limbaugh var et av hans ideologiske forbilder.

Livestudio: Siste nytt om coronaviruset

De amerikanske helsemyndighetene CDC opplyste på tirsdag at det nå de anser det som uunngåelig at det blir en spredning av smitten i USA og at veldig mange personer vil bli syke, melder Washington Post.