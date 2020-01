Coronaviruset fortsetter å spre seg

En person på grensen til Russland er bekreftet omkommet av det nye coronaviruset.

En person er bekreftet omkommet på de kinesiske grenseområdene til Russland, av det nye coronaviruset. Det skriver det statlige russiske nyhetsbyrået RIA.

Så langt er 42 personer bekreftet døde og rundt 1.300 er bekreftet smittet av coronaviruset, som har fått navnet 2019-nCoV. Det er også oppdaget et 20-tall smittetilfeller i elleve andre land, de aller fleste i Asia.

Mens det meldes om stadig flere smittetilfeller og dødsfall, sier president Xi Jinping at Kina er i stand til å vinne kampen mot virusutbruddet i landet.

– Så lenge vi har høy selvtillit, samarbeid, forebyggende tiltak og behandling, og detaljerte retningslinjer, skal vi definitivt være i stand til å vinne kampen, sa Xi på et møte i det kinesiske politbyråets stående komité lørdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Strenge reiserestriksjoner

Myndighetene har satt i gang en rekke tiltak i et forsøk på å bremse spredningen av viruset. Blant annet er det innført strenge reiserestriksjoner innenlands, spesielt i Hubei-provinsen der Wuhan ligger og som er verst rammet. All transport inn og ut av Wuhan, som har om lag 11 millioner innbyggere, er stanset.

Det innføres også forbud mot gruppereiser både innad i Kina og fra Kina til utlandet, ifølge statlige kinesiske medier. Forbudet mot å la kinesiske turgrupper reise til utlandet, iverksettes fra mandag, og det blir også forbudt for kinesiske reisebyråer å bestille fly- og hotell for sine kunder.

Hastebygger sykehus

Kinesiske myndigheter bygger et nytt sykehus i storbyen Wuhan, der virusutbruddet startet i begynnelsen av januar. Et annet sykehus er allerede under oppføring.

Sykehuset får 1.300 sengeplasser og skal stå klart innen halvannen måned, ifølge den statlige avisen Folkets dagblad. Et annet sykehus med plass til 1.000 pasienter er allerede under bygging i Wuhan. Det skal stå klart innen ti dager, ifølge avisen.

Det var i Wuhan viruset først ble oppdaget.