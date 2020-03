Coronaviruset har krevd over 3000 liv globalt

Antall døde av coronaviruset har passert 3.000 på verdensbasis. Samtidig rapporteres det om rekordfå nye smittetilfeller i Kina siden slutten av januar.

Over 88.000 mennesker er på verdensbasis smittet av viruset og er spredt til over 60 land etter at det først ble oppdaget i Kina i fjor.

NYHETSSTUDIO: Alt om coronaviruset

Mandag melder myndighetene i Sør-Korea om nesten 500 nye smittetilfeller, noe som sender det totale antallet smittede opp til 4.000. Sør-Korea er det landet utenom Kina som er hardest rammet av viruset.

Kinesiske myndigheter melder mandag om 42 nye dødsfall, alle i Hubei-provinsen. Viruset skal ha sitt opphav på et marked der det har blitt solgt ville dyr i Hubeis hovedstad, Wuhan.

Fakta Slik beskytter du deg mot coronaviruset ↓ Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig.

Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.

Sykdommen kan smitte på tre måter: Gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte). Ved direkte kontakt med syke. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander

Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager.

Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser.

Munnbind anbefales ikke for friske personer.

Vanlige symptomer på coronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117. (©NTB)

(©NTB)

Etter at det ble meldt om en økning i antall tilfeller i Kina søndag, melder myndighetene om 202 nye smittetilfeller. Det er den laveste økningen siden slutten av januar. Mer enn 80.000 mennesker er smittet i verdens mest befolkede land.

Myndighetene i USA bekrefter søndag at en ny amerikansk statsborger, en mann, er bekreftet død av viruset. Én i USA har dødd av viruset tidligere, også han i delstaten Washington.

Flere amerikanske delstater har meldt om virustilfeller de siste dagene. Søndag kveld bekreftet myndighetene i Florida at det også er bekreftet to tilfeller der, skriver ABC News.

(©NTB)