Coronaviruset: Ny cruise-alarm

Fire cruise-passasjerer i New York er sendt til sykehus på grunn av virus-frykt.

NEW YORK (Nettavisen): De fire passasjerene ble fraktet til sykehus etter at cruisebåten «Anthem of the Seas» la til kai i New Jersey fredag morgen, lokal tid.

Totalt ble 27 passasjerer som nylig har vært i Kina sjekket for viruset, 23 av dem ble klarert.

To familiemedlemmer ble syke

Alarmen gikk da to familiemedlemmer ble syke om bord. De hadde nylig vært i Kina, men ikke i provinsen der coronaviruset brøt ut. Etter å ha konsultert med New Jersey Department of Health, ble det bestemt ta prøver av hele familien på fire. De er derfor fraktet til sykehus for videre tester.

Anthem of the Seas har lagt til kai ved Cape Liberty Cruise Port, i Bayonne, New Jersey i New York, litt syd for Manhattan. Foto: GoogleMaps

Ordføreren i Baynonne, Jimmy Davis, opplyser at alle de andre passasjerene har fått lov til å forlate skipet. Skipet har en kapasitet på 4.900 passasjerer og et mannskap på 1500.

Saken utvides

3.700 passasjerene innesperret i lugarene

I Japan er 3.700 passasjerene innesperret i lugarene sine etter at 61 av dem testet positivt for Wuhan-virus. Skipet, som har ankret opp utenfor Yokohama i Japan, er i en karantene som kan komme til å vare i opp mot to uker.



Japanske myndigheter opplyste torsdag at totalt 273 passasjerer på skipet er blitt testet for Wuhan-viruset og at 61 hadde testet positivt.

– Det er en forferdelig situasjon for de fleste passasjerene. Å sitte fast her og være forvist til lugarene. Vi får ikke forlate rommene, sier en av de virusfaste, britiske David Abel.

630 personer har til nå dødd

Omtrent 31.000 mennesker i Kina og rundt 200 personer utenfor Kina er bekreftet smittet av viruset. Rundt 630 personer har til nå dødd etter å ha blitt smittet.

Kina meldte totalt inn 31.161 tilfeller av det nye coronaviruset i nye tall fredag. Økningen på 3.143 er den laveste økningen siden tirsdag, melder NTB.

31 undersøkt i Norge

Folkehelseinstituttet har til nå analysert 31 prøver fra mistenkte tilfeller av Wuhan-viruset i Norge. Ingen av prøvene er positive, opplyser Folkehelseinstituttet.

48 kinesere som har fått sine fly kansellert grunnet virusutbruddet i Kina, har søkt Utlendingsdirektoratet (UDI) om utvidet opphold.

Sakene som UDI har fått inn, er fra 31. januar til fredag 7. februar, opplyser pressekontakt Oda Gilleberg til VG.