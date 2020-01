Coronaviruset påvist i Storbritannia

To personer med familiebånd til hverandre er smittet.

Det melder helsedepartementet i Storbritannia, ifølge BBC.

- Vi kan bekrefte at to pasienter, som er i familie med hverandre, har testet positivt for coronaviruset, sier professor og helsedirektør Chris Whitty i en pressemelding, ifølge Sky News.

Pasientene mottar nå spesialbehandling fra det engelske helsevesenet NHS.

- Vi samarbeider tett med Verdens helseorganisasjon (WHO) og det internasjonale samfunnet for å forsikre oss om at vi er forberedt på alt, sier Witty.

Han oppfordrer også til ro i befolkningen.

- Vi har vært forberedt lenge på at coronaviruset kunne komme til Storbritannia, og vi har robuste kontroll-tiltak på plass for å svare umiddelbart, sier professoren i pressemeldingen.