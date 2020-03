Coronaviruset tema i spørretimen: - Dette blir en dugnad for oss alle

Ap etterlyste tydeligere virusråd. Frp spurte om regjeringen vil dekke inntektstapet for foreldre som må være hjemme med barn i karantene.

OSLO (Nettavisen): I Stortingets spørretime onsdag fikk statsminister Erna Solberg (H) spørsmål om coronasituasjonen og hvor langt regjeringen er villig til å gå i å kompensere ekstrautgifter for enkeltpersoner og bedrifter.

- Det er foreldre som opplever at skoler blir satt i karantene og at de må være hjemme. Her kan man risikere å bruke opp hele egenmeldingsperioden. Det fører til bekymring for inntekt og regning. Synes statsministeren at staten bør ta regningen på denne fellesdugnaden? spurte Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug.

- Regjeringen har ikke gjort en vurdering av dette, svarte Solberg.

- Vi kommer til å bruke mye penger framover på helse, behandling og systemer og til å sørge for at bedrifter går over ende. Men dette blir en liten dugnad for oss alle, og vi kan ikke dekke opp alle kostnader for enkeltpersoner. Prioritet én er klar. Vi må ha et helsevesen som er i stand til å hjelpe de som er syke, og vi må sørge for at færrest mulig dør av denne sykdommen samt at bedrifter og næringsliv er robuste nok, slik at vi fortsatt har vekstkraft i økonomien.

Statsministeren la til at det viktigste nå er å forsøke å forsinke virusspredningen og få en saktere utvikling av en epidemi.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kritiserte regjeringen for å ha vært for utydelig om hvordan viruskrisen skal håndteres.

Ifølge ham har helsepersonell, ordførere og andre fagfolk alle kommet med kritikk.

- Tiltakene er kommet for sent, har til dels vært lite konkrete, og informasjonen har framstått utydelig og lite koordinert, sa Støre ifølge NTB.

Solberg viste i sitt svar til at Norge står overfor en alvorlig situasjon, både med tanke på helseberedskap og konsekvenser for økonomien. Men jobb nummer én, fastholdt hun, er å bremse spredningen av viruset, slik at helsevesenet ikke blir overbelastet.

- Vi må være klar over at vi får større høyder. Og denne utviklingen kommer til å gi oss en topp, sa Solberg.

- Vi må sørge for å flate ut den toppen. Det er det aller viktigste vi gjør.