Cosby-rettssak utsatt etter anklager mot jurymedlem

Rettssaken mot overgrepstiltalte Bill Cosby kom i gang senere enn planlagt mandag, etter påstander om at et jurymedlem sa at han mener 80-åringen er skyldig.

Dommer Steven O'Neill sier han skal avhøre både det aktuelle jurymedlemmet og kvinnen som hevdet at vedkommende sa til henne at han mente Cosby var skyldig før rettssaken går i gang.

Cosby må for andre gang møte i en rettssak der han er tiltalt for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i hjemmet sitt i Philadelphia i 2004. Den forrige rettssaken mot ham, som omhandlet samme tiltale, ble erklært ugyldig etter at juryen ikke kom til enighet om skyldspørsmålet.

Observatører har uttalt at de forventer en helt annen rettssak denne gangen. Aktoratet har blant annet fått fremme til sammen fem kvinnelige vitner som anklager Cosby for overgrep, i motsetning til forrige gang, da de kun fikk fremme ett.

Det betegnes som en seier for aktoratet, som forsøker å etablere et bilde av at Cosby er en serieovergriper.

Cosbys advokater har på sin side forsøkt å angripe fornærmede Andrea Constand og fremstille henne som en «grådig løgner». De har også anklaget de andre kvinnene som har stått fram, for å være ute etter oppmerksomhet.

Runde to av Cosby-saken er ifølge AP den første høyprofilerte overgrepsrettssaken i kjølvannet av metoo-kampanjen, og det var tilløp til dramatikk allerede før aktørene hadde kommet seg inn i rettssalen. En toppløsaktivist stormet mot Cosby da han ankom retten mandag morgen lokal tid, men hun ble stanset og anholdt av politiet før hun nådde fram.

I kjølvannet av hendelsen har Cosbys advokater bedt om økt sikkerhet rundt rettssaken.

(©NTB)

