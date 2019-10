Coung Diep lager smykker til store kjendiser og selskaper: - Snoop Dogg ringer ganske ofte

Kjendiser, store selskaper og kjente filmer er bare noen av det som er knyttet til nordmannens selskap. Men mye kunne vært annerledes om det ikke var for kjærligheten.

LOS ANGELES (Nettavisen): - Snoop Dogg ringte meg tidligere i dag, sier Coung Diep og viser mobilen der rapartistens navn lyser i anropsloggen.

Den norske smykkegründeren har fått et godt forhold til Snoop Dogg de siste årene. Diep mener at en av årsakene til det, er hvordan selskapet håndterte forespørselen de fikk fra superstjernen ett år ut i samarbeidet.

- Snoop Dogg ringer ganske ofte. Han liker smykkene våre, men i tillegg forstår vi han. Han stoler på oss, forteller Diep.

Nettavisen møter smykkedesigneren i lokalene til King Ice, som nordmannen driver sammen med en forretningspartner. Selskapet har slått seg opp ved å lage hiphop-smykker, og en rekke kjendiser har brukt varene deres.

I tillegg samarbeider King Ice med giganter i Hollywood som Fox, Warner Brothers og Universal, noe som har gitt dem rettigheter til å lage smykker basert på TV-serier og filmer som Family Guy, The Simpsons, Empire, Wonder Woman, Space Jam og Scarface.

PARTNERE: Rapstjernen Snoop Dogg og Cuong Diep har utviklet et tett forhold. Foto: King Ice

Det er dermed travelt for de ansatte i kontorene til King Ice i Covina i Los Angeles. Det var imidlertid lang fra sikkert at Coung Diep skulle havne i gigantbyen. Som med så mange andre historier, var det en jente involvert.

Gråt i Karl Johan

Coung Diep er fra Moss, men studerte på Oslo ingeniørskole da han møtte jenta som skulle bestemme framtiden hans. De ble sammen, men seks måneder senere fikk Diep en rystende beskjed.

- Vi hadde avtalt å møtes i Karl Johan, men hun møtte ikke opp. I stedet var det søsteren hennes som dukket opp, forteller Diep til Nettavisen.

Søsteren ga han et brev, som var fra kjæresten til Diep. Der stod det at hun hadde dratt til Los Angeles for å studere. Hun hadde søkt på skoler lenge før hun møtte Diep, og hadde bestemt seg for at hun måtte reise.

- Hun hadde aldri snakket om det, så det var et stort sjokk for meg. Det var emosjonelt, jeg gråt som en baby midt på Karl Johan, forteller Diep.

Han hadde på den tiden ett år igjen på ingeniørskolen, og valgte å fullføre studiene. Diep fikk jobbtilbud da han var ferdig, men hadde også kommet inn på en skole i Los Angeles. Han stod dermed overfor en stor avgjørelse: Bli i Norge og jobbe eller dra til USA for å finne sin tapte kjærlighet.

- Jeg bestemte meg for å kjøpe en enveisbillett til USA. Heldigvis hadde hun ikke funnet seg en ny kjæreste da jeg kom hit, så vi ble sammen igjen. Nå er vi gift og har to barn sammen, smiler Diep.

Kronglete vei

Selv om ting hadde ordnet seg på privaten, tok det sin tid før Coung Diep fant en karrierevei han trivdes og lykkes i.

Han fullførte utdannelsen som kjemiingeniør, og begynte å jobbe for et farmasøytisk selskap. Diep likte imidlertid ikke å jobbe der, og sluttet etter tre år.

- Jeg sa til romkameratene mine at det er ganske dumt å gå på skole, for så å ende opp med å jobbe hardt for noen andre. Så jeg sa vi burde lage vår egen business, forteller Diep.

De tre begynte å selge ting på nettet. De prøvde å hente og selge varer fra både Afrika og Jamaica, men det var ingen suksessoppskrift. Etter hvert ønsket de å prøve å selge smykker.

AMBISIØS: Cuong Diep tenkte stort allerede i ung alder. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Romkameratene trengte startkapital, og dermed dro de til «jewelry district» i Los Angeles og begynte å banke på dører. Det ble mange avslag, men til slutt fikk de napp. En sønn som ønsket å ta familieselskapet på nett, ga de tre en sjanse.

Dermed begynte romkameratene å selge smykker på internett, noe som gikk bra. Men forretningspartneren viste seg å være en veldig kontrollerende og arrogant person, og etter to år fikk Coung Diep nok.

Han refinansierte huslånet og brukte 200.000 dollar på å kjøpe ut rikmannssønnen. Diep fortsatte å jobbe videre med romkameraten Derek Belay, og i 2007 så King Ice dagens lys.

Fikk avtale med stjerne på fest

Coung Diep og Belay hadde sett at det var en etterspørsel etter smykker for menn og spesielt innenfor hiphop. De så også en mulighet ettersom det var en frakobling mellom de som lagde hiphop-smykker og dem som kjøpte det.

- Det var eldre menn og kvinner som solgte det, og de visste ikke noe om hiphop. De hadde ikke noe interesse for det. Vi hører på hiphop og kjenner kulturen, forklarer Diep.

Duoen begynte også å legge mer vekt på presentasjon ved å jobbe med logoer og boksene smykkene ble levert i. Etter hvert ble de mer kjent i hiphop-miljøet, og det skulle snart komme et gjennombrudd.

- Vi ble invitert til forskjellige fester, og vi møtte The Game på en av dem. Da ble vi spurt om å sponse albumlanseringen hans, sier Diep.

STJERNE: The Game med et King Ice-smykke.

The Game er et stort navn innen hiphop, og ga i 2012 ut albumet «Jesus Piece». King Ice lagde et jesussmykke til alle gjestene på albumlanseringen. En av gjestene på festen, var Snoop Dogg.

Fikk frist av Snoop Dogg

Diep og partneren begynte å levere smykker til Snoop Dogg, men gjorde det via en mellommann i rapstjernens entourage. Den fyren viste seg å sleip type som krevde mye, og det ble etter hvert klart at ting ikke var som det skulle.

- Noen av smykkene gikk til Snoop Dogg, men stort sett gikk alt til han. Han lovte oss sinnssykt mye ting, men ga oss aldri noe tilbake. Så etter ett år sa vi at nok var nok, sier Diep.

BLING: Cuong Diep ved siden av en ydmyk stol i King Ices lokaler. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

To uker etter at de hadde kuttet forbindelsen med mellommannen, ringte telefonen til Diep. Det var Snoop Dogg som var på andre siden av røret.

- Han sa at han likte smykkene mine. Han visste ikke hva som hadde skjedd, men ga beskjed om at vi fra nå kunne jobbe direkte med han, forteller Diep.

Nordmannen legger ikke skjul på at det var stort å snakke direkte med en verdensstjerne som Snoop Dogg, og å se at han brukte smykkene deres. Samarbeidet har blant annet ført til kolleksjonen «Jungl Julz».

Samarbeidet var så vellykket at Snoop Dogg ett år senere ville kjøpe seg inn i King Ice. Hiphop-stjernen ga beskjed at han ønsket seg ti prosent av selskapet.

- Jeg spurte hva han kunne betale og om han kunne sprøyte inn penger for å blant annet åpne butikker, og da svarte han «whatever you ask for». Men han ga meg 24 timer å tenke på det, forklarer Diep.

Uvanlig svar

Alle Coung Diep snakket med sa det var en gyllen mulighet og oppfordret han til å slå til på tilbudet. Diep var imidlertid ikke overbevist. Han ringte Snoop Dogg før fristen og sa han trengte to uker å tenke på det.

Etter å ha diskutert med partneren sin, hadde Diep bestemt seg. Han ville ikke gi bort eierandeler, men foreslo heller lisensavtale der King Ice kunne bruke Snoop Doggs navn mot at rapperen fikk en del av inntektene.

KING ICE: Snoop Dogg ville kjøpe en del av selskapet til Cuong Diep. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

- Vi foreslo det til Snoop og han synes det var greit. Han ville dele inntektene 50-50, men da sa jeg at femti prosent er for mye, sier Diep og ler.

Etter å ha forhandlet litt, kom de fram til at King Ice skulle beholde 70 prosent av inntektene, mens Snoop Dogg skulle få 30 prosent. I tillegg går 5 prosent til en veldedig organisasjon Snoop Dogg driver.

NYTT: Nylig lanserte King Ice en ny kolleksjon med Death Row Records-smykker. Foto: King Ice

Coung Diep forteller at grunnen til avgjørelsen handlet om at selskapet har en stor personlig betydning og at de hadde jobbet hardt for at det skulle lykkes. De ønsket derfor ikke flere eiere. Diep er imidlertid klar over at det ikke er vanlig for å Snoop Dogg å få nei når han kommer med en slik forespørsel.

- Nei. Det er kanskje derfor han liker å jobbe med oss. Vi er ikke disse gutta som bøyer seg for å bukke og neie når han dukker opp. Vi gir ham noe å tenke på, uttaler Diep.

Enorme navn

De siste årene har King Ice samarbeidet med en rekke store navn innen underholdning. Gigantselskapet Fox ga Dieps selskap rettigheter til å lage smykker til og basert på TV-suksessen Empire, samt Family Guy og The Simpsons

Wonder Woman, Justice League, Batman, Chucky, Superman Looney Tunes er bare noen av filmene og figurene King Ice har lisens til å lage smykker basert på, på grunn av samarbeid med giganter som Warner Brothers, Marvel og Universal.

PARTNERE: Noen av selskapene og merkevarene King Ice samarbeider med er markert på en tavle i King Ices lokaler. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Avtalen med sistnevnte er den meste ferske, og der sikret King Ice seg lisensen til storfilmen Scarface.

- Det er interessant, for der går det helt opp til Al Pacino for å godkjenne smykkene, sier Diep. Ifølge nordmannen ga Universal beskjed om at det var på grunn av at Pacino har eierrettigheter til filmen.

Nylig lagde King Ice en kolleksjon for Sony Playstation, som ble så populær at Xbox nå også ønsker en kolleksjon.

Coung Diep er åpen om at samarbeidet med Snoop Dogg som har vært en nøkkel til flere av avtalene.

- Ja, Snoop Dogg er jo et verdenskjent navn. Og vi bruker hans navn for å promotere vår egen business, og det har vært veldig bra for oss, forteller smykkegründeren.

- Vi jobber med store selskaper, og de vil at Snoop Dogg skal bruke smykkene vi lager, og på en måte bruke han som reklame, legger han til.

MERKEVARE: Det legges mye vekt på hvordan boksene som smykkene blir sendt i, ser ut. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Forholdet til Snoop er høydepunktet

Snoop Dogg er imidlertid langt fra den ene kjendisen som bruker Dieps smykker. Mike Tyson, Matthew McConaughey, Shia Lebouf, Bruno Mars, Wiz Khalifa, Katy Perry og 50 Cent er bare noen av stjernene som har blitt sett med King Ice-smykker.

Men smykkene er ikke bare tilgjengelig for kjendiser. De kan bestilles på nett, eller kjøpes i en av de mange butikkene King Ice leveres til, som Nordstrom, T.J. Maxx og Urban Outfitters.

Suksessen har ført til at King Ice nå har 20 ansatte og omsetter for rundt fem millioner dollar i året, noe som tilsvarer omtrent 45 millioner kroner med dagens kronekurs. En sum Diep tror kommer til å vokse i tiden fremover.

SJEF: Cuong Diep i samtale med en av sine ansatte. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Coung Diep har hatt mange wow-øyeblikk de siste årene, men han er klar på at det største som har skjedd, er forholdet til verdensstjernen Snoop Dogg.

- Vi er familie nå. Han har en egen «man cave» i studioet sitt og han sa nylig til meg at jeg kunne ta med familien min og komme når som helst, uten å avtale først. Det synes jeg er det største høydepunktet, når Snoop Dogg sier sånn til meg på den måten.

PÅ VEGGEN: Snoop Dogg pryder trappa på vei opp til King Ices kontorer. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Og Diep understreker også at grunnen til at han dro til Los Angeles, jenta og familien de nå har sammen, har vært avgjørende for suksessen.

- Jeg har en kone som støtter meg, og to barn som på en måte er stammen av det jeg holder på med Du trenger et godt grunnlag for å drive business. Du trenger et godt hjem med god kjemi å gå til.