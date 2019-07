Cubas kardinal Jaime Ortega er død

Havannas tidligere erkebiskop Jaime Lucas Ortega y Alamino er død. Kardinalen bidro i meklingen som førte til at isfronten mellom Cuba og USA tinet.

Ortega ble 82 år gammel. Hans bortgang ble offentliggjort av den katolske kirken på Cuba fredag.

Ortega er blant annet kjent for å ha forhandlet fram en moderat oppmyking i forholdet til kommunistregjeringen. Siden spilte han en viktig rolle som mellommann for begge sider i den gryende dialogen mellom USA og Cuba i 2014.

Presidentene Raul Castro og Barack Obama henvendte seg i all hemmelighet til pave Frans for å få hjelp til å stable et forhold på beina, noe som skulle bli begynnelsen på slutten på et halvt århundre med fiendskap.

Jaime Ortega var velkjent også i utlandet, og han var venn med flere amerikanske kardinaler. Foto: Javier Galeano / AP / NTB scanpix

Da Ortega ble erkebiskop i Havanna i 1981, var regjeringen offisielt ateistisk. Alle religiøse var utestengt fra kommunistpartiet, hæren og enkelte andre yrker. I stillhet bidro Ortega til å gjenoppbygge kirkens infrastruktur rundt hovedstaden. Han etablerte også Caritas i Havanna, organisasjonens første kontor på øya.

Pave Johannes Paul II utnevnte i 1994 Ortega til den første kardinalen på Cuba på over 30 år. To år tidligere hadde Castro-regimet strøket ateismen fra grunnloven.

En gradvis oppmyking i forholdet mellom stat og kirke fulgte. Med Ortegas hjelp fikk den kommuniststyrte øya i 1998 for første gang besøk av paven, og myndighetene begynte å tillate enkelte religiøse arrangementer utendørs.

Selv om Ortega lot være å konfrontere regjeringen offentlig, uttrykte han under sine utenlandsturer skuffelse over at myndighetene ikke åpnet mer opp.