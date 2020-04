Cuomo: 540 nye koronadødsfall i New York

Myndighetene i New York har registrert 540 nye koronadødsfall i delstaten det siste døgnet, opplyser guvernør Andrew Cuomo.

Det opplyste guvernør Andrew Cuomo på sin daglige pressekonferanse lørdag. Han sa videre at det daglig blir innlagt om lag 2.000 nye covid-19-syke pasienter på delstatens sykehus.

Videre opplyste han at akuttmottakene er litt mindre overfylte nå enn tidligere, og det er også en liten nedgang i antall pasienter som blir intubert.

– Det er på grunn av det vil alle har gjort for å flate ut kurven. Men det er ikke over ennå, sa han.

IKKE OVER ENNÅ: Cuomo opplyser at akuttmottakene er litt mindre overfylte nå enn tidligere, men at det ikke er over ennå. Foto: Skjermdump/Facebook

New York er den hardest rammede delstaten i USA med om lag 235.000 registrerte smittetilfeller og over 17.000 koronadødsfall. Det er langt flere enn den nest mest rammede delstaten, New Jersey, som har om lag 78.500 registrerte smittetilfeller og 3.800 dødsfall.

I hele USA er det påvist nærmere 720.000 smittetilfeller og over 37.300 døde. USA er det landet som er verst rammet av pandemien, både i antall smittetilfeller og i antall dødsfall.

Les også: Florida har åpnet strendene: - Menneskene jublet

Vil koronateste én million i måneden

I et forsøk på å håndtere koronakrisen har det i USA blitt utviklet en ny hurtigtester for koronavirus. Målet er å gjennomføre én million tester per måned, slik at samfunnet gradvis kan bli gjenåpnet.

– Vi jobber med delstatene for å få frigjort fullt potensial og gjennomføre opptil én million tester per måned, sier doktor Deborah Birx, lederen for presidentens kriseteam.

Det felles budskapet fra Birx og visepresident Mike Pence og doktor Anthony Fauci, USAs fremste smittevernekspert, er at det snart vil være tilstrekkelig testkapasitet i USA til å starte gradvis gjenåpning av samfunnet.

Les også: Donald Trump langer ut mot Kina - og egne guvernører

Mange dødsfall på pleiehjem i New York



Stadig flere eldre på alders- og pleiehjem i New York dør etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Ifølge myndighetene i delstaten har det på 19 institusjoner vært minst 20 koronarelaterte dødsfall.

Ved et pleiehjem i Brooklyn i New York City har det vært 55 slike dødsfall, og fire andre pleiehjem i Bronx, Quens og Staten Island har alle hatt over 40 dødsfall blant koronasmittede.

Nærmere 230.000 har fått påvist koronasmite i delstaten New York, og fredag var det registrert 16.736 dødsfall blant dem.

(©NTB)