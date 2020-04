Da barnehagene stengte, forsvant nesten 40 millioner kroner hver eneste dag

Inntektene forsvant, utgiftene var der fortsatt.

Torsdag 12. mars kom beskjeden om at alle norske barnehager og skoler skulle stenge. De fleste stengte allerede 13. mars.

Utover at nedstengingen fikk enorme ringvirkninger ved at foreldre måtte være hjemme med barna, fikk dette enorme konsekvenser for norske kommuner.

Brukerbetaling i barnehage

I motsetning til skoler, er barnehager et tilbud som bare delvis finansieres av det offentlige, der foreldrene må dekke deler av kostnadene.

Og da barnehagene stengte, kunne ikke lenger kommunene kreve inn denne betalingen, mens kostnadene stort sett var de samme.

Mandag kom SSB med nye tall som indikerer hvor mye dette har kostet norske kommuner.

Over 800 millioner kroner i måneden

Det går rundt 275.800 barn i norske barnehager, og fra nyttår betalte foreldrene i snitt 2921 kroner i måneden for å ha barna gående i barnehagen.

Dermed har norske kommuner og private barnehager inntekter på rundt 805 millioner kroner i måneden fra barnehager - i underkant av 40 millioner kroner hver ukedag.

Gitt at barnehagene ble stengt i overkant av 6 uker, ga barnehagestengingen et bortfall av inntekter på rundt 1,2 milliarder kroner.

