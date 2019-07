Da faren tok dette bildet av barna, fikk han panikk

Trebarnsfaren fikk seg en uhyggelig overraskelse da han fløy dronen over barna som lekte i vannet.

Da fotografen Dan Watson (35) fløy dronen sin og fotograferte over stranden på New Smyrna Beach i Florida, fikk han plutselig øye på en skapning som svømte i vannet i nærheten av barna.

Bildet viser nemlig at de tre barna til Watson, som er i alderen mellom fem og ni år, står bare noen meter unna en hai.

To venner av Watsons barn er også synlig i bildet.

- Jeg fikk øye på skyggen på skjermen. Panikken slo umiddelbart inn da jeg først så haien, sier han til Sky News.

- Jeg ropte til kona mi og sa at det var en hai i vannet, og at hun måtte få barna opp av vannet.

- Tre av dem er barna mine

Det er uklart hva slags hai som ble filmet av dronen, men ifølge Sky News finnes det oksehai (Bull shark) i farvannet. Arten er kjent for å være blant de mest aggressive haiene.

35-åringen postet bildet på Instagram, og la til følgende tekst: «Ser dere den mørke skyggen som er på vei rett mot stranden og de menneskene? Det var det jeg så da jeg denne helgen fløy med min Mavic 2 Pro, og forresten, tre av de menneskene er barna mine.»

Haiangrep ved samme strand

Hendelsen fant sted 23. juni. Bare en drøy uke senere, var det et haiangrep på en surfer utenfor samme strand. Da ble en 18 år gammel gutt bitt av en hai.

Dette gjorde Watson-familien enda mer bekymret. Nå har de besluttet at de holder seg unna vannet neste gang de besøker stranden.

- Vi vil definitivt holde oss unna vannet. Fra nå av skal vi øve oss på å bygge sandslott, sier han til CBS News.

Påført små skader

18-åringen som ble bitt av haien mens hans surfet sist søndag, ble påført små skader, og ble ikke engang sendt til sykehus, skriver Orlando Sentinel.

Hendelsen førte til at det ble heist et flagg på stranden som viser at det kan befinne seg farlig haier i vannet.