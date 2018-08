Da flyet ble kansellert, fikk de «hotellet fra helvete»

- Det var helt ulevelig. Helt ubeboelig.

Slutten på ferieturen til Pål Gundersen og hans reisefølge ble ikke akkurat som forventet. Det startet med at flyet deres ble kansellert på grunn av en systemfeil. Derfor fikk Gundersen og reisefølget beskjed om at de måtte bli over natten i Bulgaria og at Ving jobbet med å finne hotell for natten.

De neste 48 timene skulle bli et mareritt for reisefølget på 15 personer.

Hotellopplevelsen var et mareritt, sier Gundersen til Nettavisen. .Foto: Privat

- Et mareritt

Gundersen og reisefølget ble sendt til ett hotell.

Et hotell som ifølge Gundersen var skittent, fullt av edderkopper, mugg, råte, og hadde hullete og flekkete sengetøy.

- Det var et mareritt. Hotellet var utrolig dårlig, for ikke å si helseskadelig. Det var insekter, mugne dusjforheng, råte, ja ekle, skitne hotellrom. Det var helt ulevelig. Helt ubeboelig. Det var et mareritt. Hvordan kan Ving sende folk slike hoteller uten å sjekke de først, forteller han til Nettavisen og legger til:

Møkkete og flekkete laken møtte de slitne nordmennene på hotellet. Foto: Privat

- En venninne fikk rom på bakkenivå uten gardiner, og i hagen utenfor satt det folk og drakk sprit mens de så rett inn.

Fikk nytt hotell - like dårlig

Forståelig nok kunne ikke Gundersen akseptere boforholdene de ble tilbudt av Ving.

- Vi aksepterte det ikke og krevde å bli sendt til et annet hotell, og det fikk vi. Men noen ble værende, mens andre ble sendt videre - hele reisefølget vårt ble splittet, sier han.

Da de omsider ankom hotell nummer to, ønsket de å se rommene før de sjekket inn. De hadde hørt av andre nordmenn at dette hotellet også var skittent og ekkelt.

- Vi ønsket likevel å gi det en sjanse, så vi ville se rommene først. Hotellet var ikke bra det heller, men det var noe bedre. Så vi aksepterte dette, vi var rimelig slitne og trøtte etter en lang dag og ville bare legge oss.

Ving hadde bedre alternativer å tilby

- Hotellet var utrolig dårlig, for ikke å si helseskadelig. Foto: Privat

Gundersen begynte å sjekke opp andre overnattningsalternativer neste morgen. Han fant et hotell med en akseptabel standard - hotell Laguna Garden - som hans skulle betale for selv.

Overraskelsen kom da han fant ut at dette hotellet har en samarbeidsavtale med Ving.

- Hvordan kan Ving sende oss til det jeg kaller helsefarlige hotell når de har et samarbeid med hoteller som har den standarden de burde ha? Det er helt uforståelig at vi skulle havne på disse dårlige hotellene, sier han og legger til:

- Det jeg lurer på er hvorfor vi ikke ble sendt hit med en gang?

Ville du dusjet her? Mugg og råte møtte hotellgjestene. Foto: Privat

Visste ingenting



Det hele startet mandag 30. juli som var den opprinnelige hjemreisedatoen. I stedet skulle ta hele 48 timer før Gundersen og reisefølget kom seg hjem. Onsdag 1. august landet de på Gardermoen klokken 06.00 om morgenen.

- Vi visste ingenting. Vi fikk først beskjed om å sjekke ut av hotellet klokken ti på morgenen dagen etter, men vi fikk ikke noe beskjed om hva som skulle skje videre. Vi håpet jo da at vi skulle bli kjørt til flyplassen, men det skjedde jo ikke. Vi satt hele ettermiddagen og ventet på nye meldinger som kom annenhver time. Vi visste aldri hva som skulle skje, sier han.

Det var også mugg på dusjforhenget. Foto: Privat

Gundersen ønsker likevel å presisere, selv om opplevelsen har vært utrolig dårlig, at Vings representanter har gjort så godt de kan.

- De har stått på og gjort så godt de kunne. Det er de som får all kjeften, men jeg har virkelig ingenting og utsette på dem. De var blide og prøvde å være hjelpsomme og imøtekommende under hele prosessen.

EKLE KRYP: Edderkopper var også å finne på hotellrommet. Foto: Privat

- Veldig beklagelig



- Bulgaria var dessverre ett av de reisemålene som ble berørt av systemfeilen som skjedde på Rhodos. Vi måtte finne rom til hundrevis av reisende i løpet av få timer. Dette gjorde at måtte bruke hoteller utenfor vårt program, sier Anna Hagberg, informasjonsansvarlig ved Ving i en e-post til Nettavisen.

Hun beklager at Gundersen hadde en lei opplevelse med hotellene.

Informasjonssjefen hos Ving, Anna Hagberg sier at situasjonen for Gundersen er beklagelig. Foto: Ving.

- Det er veldig beklagelig om hotellene ikke har levd opp til standarden vi har satt, og vi aksepterer den kritikken hvis det tilfelle. Uavhengig av standard bør boligen være ren og beboelig. Så hvis dette er riktig, ber vi om at man kontakter kundeservice.

Hagberg forteller videre at det er en utfordring å finne hoteller for kortsiktige overnattinger er en utfordring.

- Laguna Garden er et hotell som vi tilbyr gjennom "bedbanks", som betyr at vi ikke har direkte kontrakter med hotellet, men tilbyr dem via en hotellplattform. Å finne kortsiktige hoteller er en utfordring, men vi tar kritikken og vil selvfølgelig følge dette opp, skriver hun videre i e-posten.





