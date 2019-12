Da forskerne studerte søsken fant de ut hva nesten alle kranglene handler om

De krangler oftere enn du tror.

Hvis du har flere barn i huset blir du neppe overrasket over å høre at de krangler en del. Nå har forskerne funnet ut akkurat hvor mye de faktisk krangler og hva de egentlig krangler om. Over 90 prosent handler om det samme.

Forskere ved universitetet i Toronto har sett nærmere på hvordan søsken løser konflikter.

De har definert en konflikt som minst tre påfølgende handlinger: provokasjon, reaksjon og respons på reaksjon.

Hvor mye de faktisk krangler

Foreldre tenker gjerne at barna deres krangler en del, men innenfor rimelighetens grenser. Statistikken tyder på at de kanskje tar feil.

Barn under fire år krangler nemlig i gjennomsnitt hvert tiende minutt, nærmere bestemt 6,3 ganger i timen.

Det blir hakket bedre etter dette, men ikke mye.

Barn mellom fire og syv år krangler fortsatt 3,5 ganger i timen, altså mer enn en gang hvert 20. minutt. Mer enn ofte nok, vil de fleste foreldre mene.

Hva de egentlig krangler om

Ingenting skaper mer konflikt enn når et søsken ser på, tar på eller i verste fall leker med noe som tilhører et annet søsken.

Faktisk handler mellom 93 og 95 prosent av alle kranglene om hvem som eier hva. Eiendomsrett står altså svært sterkt sterkt i alle disse aldergruppene.

Andre grunner til konflikt er blant annet bruk av skjellsord, slemme vitser eller kryssing av den usynlige grensen mellom min og din plass ved middagsbordet.

Ikke akkurat gode nyheter for verdensfreden.

Hva du bør gjøre med det

Den gode nyheten er at det ofte er best å la dem finne ut av det selv, med mindre konflikten blir svært fysisk.

Forskere ved Concordia University i Montreal plasserte søsken i situasjoner som ofte utløste en konflikt. Så lot de foreldre gripe inn i omtrent halvparten av tilfellene.

Ikke overraskende brøt forhandlingene mellom barna sjeldnere ned hvis foreldrene grep inn. Det førte også oftere til en umiddelbar løsning på konflikten.

Problemet viste seg å være at når foreldrene løser konflikten er løsningen som oftest svært kortvarig.

Lytt nøye, trå varsom

Dersom barna derimot får anledning til å ta konflikten til et slags endepunkt er det langt oftere nettopp det, enden på konflikten.

Ikke bare var barna som fikk løse konflikten selv bedre på å avslutte den nåværende kranglene, men de klarte ofte å lage en regel for å unngå lignende konflikter i fremtiden.

Så neste gang er det kanskje best at du lytter nøye, men trår varsomt, før du hopper inn i en krangel mellom to eller flere søsken.