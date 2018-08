Da NSBs tog fikk problemer, forsto Helge hvor viktig denne skjulte detaljen var

Reisegarantien gjelder bare om du selv passer på.

Tidligere denne uken skulle Helge reise hjem til nordvestlandet etter flere ukers sommerferie i Sarpsborg.

Valget falt på NSB som skulle frakta ham til Åndalsnes.

Det gikk ikke etter planen.

Da toget kom til Vestby ble det full stopp grunnet signalfeil. Alle passasjerene ble stående før NSB fikk sendt alle passasjerene til Oslo.

Forsinkelsene hadde derimot ført til at han ikke rakk toget han hadde billett med videre.

Riktignok kunne ha komme seg til Dovre, men ikke videre til Åndalsnes - og NSB ønsket ikke å betale overnatting på Dovre eller sørge for videre transport dagen etter.

Helge skulle reise fra Sarpsborg til Åndalsnes med NSB. Etter å ha kommet til Oslo, ble han sendt med taxi tilbake til Sarpsborg. Her er han sammen med søsteren Eli.

I stedet ble han sendt i taxi tilbake til Sarpsborg, en tur som kostet NSB rundt 6000 kroner.

Til sammenligning koster en flybillett fra Gardermoen til Ålesund et sted mellom 1000 og 2000 kroner.

Helge ble svært overrasket over dette, og trodde NSB hadde brutt sin egen reisegaranti.

Selger turer som reisegarantien ikke gjelder på

Årsaken til at NSB ikke ordnet videre reise, er at Helge hadde bestilt en sammenhengende reise på NSBs nettsider.

Reisen var derimot lagt opp slik at reisegarantien til selskapet ikke gjelder.

NSB utbetaler ikke erstatning eller dekker ekstra kostnader for feil som skulle oppstå om overgangstiden mellom to avganger er under en halv time.

Når NSBs nettsider skal legge opp reiserute tar de ingen slike hensyn. I stedet blir raskeste rute valgt. Dette blir du ikke informert om med mindre du aktivt klikker deg inn på reisedetaljer.

Om du ønsker å tilrettelegge en reise slik at reisegarantien gjelder, må du selv gå inn og manuelt endre avgangene for å finne en som har lange nok overganger. Noen gang er det en enkel sak, mens det på mer kompliserte reiser kan det være en nesten håpløs oppgave.

På eksempelet mellom Sarpsborg og Åndalsnes øker reisetiden med mellom 3 og 17 timer hvis en skal ha lange nok overganger for at reisegarantien skal gjelde.



Nettavisen har sjekket om hvordan NSB legger opp enklere ruter med færre overganger.

En tur fra Ski til Bergen over helgen, gir i utgangspunktet tre alternativer - der ingen dekkes av reisegarantien uten at man selv gjør endringer.

En får ikke advarsel om at reisegarantien ikke gjelder i bestillingsprosessen med mindre man aktivt går inn på detaljene for reisen.

NSB: - Ikke mange som havner i tilsvarende situasjon

Nettavisen har spurt NSB om de mener dagens løsning gjør det enkelt for passasjerene å komme seg innunder reisegarantien.

- Om man velger å gå videre uten å se «alle reisedetaljer», må man uansett bekrefte at man har satt seg inn i vilkårene før man gjennomfører kjøpet. Som et hvilket som helst salgssted hvor man betjener seg selv, har man også selv ansvar for å sette seg inn i gjeldende betingelser for produktet man kjøper, sier kommunikasjonsrådgiver Nina Hauge Schage i NSB til Nettavisen.

- Vi mener dagens løsning tar hensyn til både brukervennlighet og behov for informasjon. Vi er ikke kjent med at mange kunder havner i en tilsvarende situasjon. Det selges tusenvis av billetter på våre nettsider hver dag.

Løste seg for Helge

For Helges del løste saken seg til slutt etter at han var i kontakt med NSBs kundeservice etter at han kom tilbake til utgangspunktet: Han fikk ny billett senere i uken.

- Vi ønsker oss fornøyde kunder, og strekker oss ofte langt utover våre juridiske forpliktelser i ulike sammenhenger, sier Hauge Schage i NSB.

- Vi opplever imidlertid ikke dette som et problem generelt sett for kundene våre, fordi de fleste avganger korresponderer bedre enn eksempelet her.

