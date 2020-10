Da «null-seieren» i Grand Prix snudde alt på hodet for Jahn Teigen

Er det mulig å skrive ei hel bok om Jahn Teigens liv i det herrens år 1978?

Øyvind Brigg og Kristian Mykleset viser at det faktisk er mulig. Dreiepunktet kaller de «null-seieren i Paris», da Jahn Teigen fikk 0 poeng i den internasjonale Grand Prix-finalen i Paris. Han hadde opptrådt i Grand Prix tidligere, til og med i et sjokkerende skjelettkostyme sammen med Inger Lise Rypdal, og han hadde gjort relativt suksessrike «Teigens Tivoli» som solo-artist, etter å ha forlatt Popul Vuh/Popul Ace.

Men det var Paris-fadesen med Kai Eides «Mil etter mil» som for alvor satte fart i Jahn Teigens eventyrlige suksess som artist - og denne boka viser at ingen ting var tilfeldig. Teigen og hans nærmeste partner, Herodes Falsk, hadde en egen evne til å leve etter formann Mao Zedongs parole: «Om å gjøre en dårlig ting til en god ting.»

Året 1978 starter med «Rocky Horror Show». Teatersjef Toralv Maurstad har i kjølvannet av en bitter strid i teater-Norge sendt hele sitt ensemble på dør, og trekker teppet til side for Jahn Teigen. Stykket er fullt av hva som den gang ble betrakta som blasfemi og verbale obskøniteter, hvilket førte til at biskop Per Lønning brukte tid på å rive ned plakatene for forestillinga på hovedstadens trikker og t-baner!

Men altså – ei bok om Jahn Teigen og 1978? Du husker helt sikkert ikke at det var en såkalt fagjury som kåra «Mil etter mil» til vinner, og dermed til Norges bidrag til den internasjonale Grand Prix-festivalen i Paris (dette var før vi var blitt vant til betegnelsen Eurovision Song Contest). Poengsystemet for å kåre en nasjonal vinner var snudd på hodet – intet nytt under solen (!) – slik at det i 1978 var om å gjøre å stå igjen med den minste poengsummen.

«Mil etter mil» havna «nederst» på resultatlista, og ble dermed utropt som vinner. Den som kunne se inn i ei spåkule kunne kanskje allerede den gang skjønne hva som ville skje i Paris? Teigen fikk 0 poeng, og sletta alle mulige GP-rekorder. Mot slutten av avstemninga var han livredd for at Sverige skulle gi ham to eller tre trøstepoeng. For 0 poeng var virkelig noe å reklamere med! Og Teigen hadde sans for reklame.

Teigen og Prima Vera hadde i det hele tatt fingerspitzgefühl for å gjøre det uventa. De tenkte alltid: Hva ville andre ikke ha gjort?

Det er selveste Jonas Fjeld Band som utgjør kompet på «Mil etter mil», et band som levde opp til rockemytene ved å knuse et hotellrom i Harstad. Teigen satte lite pris på dette, da alle bandets rom sto i hans navn. Det var visst Herodes Falsk som måtte tre inn i rollen som diplomat.

Teigen og Jonas Fjeld kom for øvrig skikkelig på kant med hverandre, da Jonas Fjeld Band oppdaga at Teigen og Falsk dro landet rundt på utsolgte konserter – med kompet til Jonas Fjeld Band som singback på en kassettspiller! Teigen & Falsk tilhørte nok ikke A-laget i spørsmål om opphavsrett, men akkurat denne saken løste seg med 10.000 på bordet.

Vel hjemme fra Paris dro Teigen på turné i landets Levi’s-butikker, samtidig som han ble nekta inngang til restauranten i Grip-salen i Kristiansund. Kleskode. Episoden minner ikke lite om da Rod Stewart ble nekta inngang på nattklubb i Trondheim.

Ble Jahn Teigen en smule stormannsgal? Ja, han gjorde nok det. Fra en enkel hybel i Asker, flytta han plutselig inn i toppetasjen på hotell Ambassadeur på Frogner i hovedstaden – og gjorde det til sitt hjem. Etter hvert ble det for kjedelig, og flyttelasset gikk til Dagaliveien i Holmenkollåsen, dit han standsmessig ankom i en Chevrolet Laguna.

Han gir ut «This Year’s Loser» dette året, ganske sikkert inspirert både av Elvis Costellos «This Year’s Model» og «tapet» i Paris. Men årets taper har litt av et hektisk år i 1978. «Rocky Horror Show», «Mil etter mil», «Teigen et toilet», Prima Vera-oppsetninga «Fantomets glade bryllup», gigantsuksessen «Brakara» med Prima Vera – 100.000 solgte. 1. september betalte 23.000 menneske billett for å se Jahn Teigen på Momarkedet. Rekord – godt foran ABBA og Bing Crosby, til og med foran Johnny Logan!

I september dette året kom Se og Hør ut for første gang, en begivenhet Jahn Teigen skulle vise seg å utnytte til fulle: «Enda en kanal å få omtale i.»

Da er det vel unødvendig å fortelle hvem som ble Årets artist i VG det herrens år 1978?

ØYVIND BRIGG og KRISTIAN MYKLESET

Fra null til gull – Jahn Teigen ‘78

Pitch forlag