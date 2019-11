DA-styret ber direktøren redegjøre for Nav-skandalen

Styreleder Bård Tønder i Domstoladministrasjonen har bedt administrasjonens direktør om en redegjørelse om trygdeskandalen på førstkommende styremøte.

Etter avsløringen om at norske myndigheter i en årrekke har feiltolket reglene for å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land, kaller styret i Domstoladministrasjonen direktør Sven Marius Urke inn for å orientere om saken på styremøtet 18. november.

Styreleder Bård Tønder sier at styret ønsker å sikre at slike situasjoner aldri oppstår: – Derfor må de faktiske forhold i denne saken avdekkes, og det må deretter iverksettes tiltak som sikrer at dom kun avsies i henhold til lovverk og rett lovforståelse, sier han.

Så langt er det avdekket at minst 48 trygdemottakere urettmessig er dømt for trygdesvindel av norske domstoler. 36 av disse har sonet fengselsstraffer.

(©NTB)