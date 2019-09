Dag Solstad med kraftsalver mot svensker i Norge i ny bok

Forfatter Dag Solstad peker på svenske ekspeditører som ikke snakker norsk og refser tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland i Mette-Marits nye bok.

Dag Solstad har bidratt med teksten «Kan man ødelegge et nasjonalt språk? Er det nødvendig?» i den nye novelle- og essaysamlingen «Hjemlandet» som kronprinsesse Mette-Marit og Geir Gulliksen har laget.

Kronprinsessen selv omtaler Solstads bidrag som «politisk ukorrekt» i bokens forord. I teksten forteller Solstad om sin egen frykt for at det norske språket skal forsvinne, og trekker fram et eksempel fra et bakeri i Oslo hvor det jobber flere svenske ekspeditører.

Mens Solstad opplever at det ikke tar lang tid før «selv høyt utdannede» nordmenn i Sverige «legger av seg norsken og prøver å snakke svensk», opplever han ikke det samme på sitt lokale bakeri.

– De snakker konsekvent sitt eget morsmål i en underordnet stilling i et fremmed land. «Förlåt». «Tack så mycket», og så videre, skriver Solstad.

Han mener nesten det virker som de svenske ekspeditrisene blir litt fornærmet hvis de ikke forstår hva kundene sier til dem.

– Og de norske kundene blir beskjemmet, og – det har jeg hørt – prøver selv å gå over til svensk. En tilsvarende situasjon på den andre siden av grensen, i Stockholm, ville aldri ha skjedd, skriver Solstad.

Forfatteren beskriver det han mener er «vår politiske elites selvødeleggelse av vårt eget språk». EU, og tildelingen av Nobels fredspris til EU i 2012, får gjennomgå i kraftige ordelag.

Det samme gjelder tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H):

– Hun refser litteraturkritikere som kritiserer populære bøker og teaterforestillinger, og sier at de må slutte å fornærme folket (konsumentene, kundene, leserne, publikum), skriver Solstad, og sikter trolig til episoden der Helleland skrev på Twitter at tiden er forbi for kunstkritikk som «vil fortelle andre hva som er god og dårlig smak».

