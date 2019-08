Dagbladet: Drapet på Johanne Ihle-Hansen var rasistisk motivert

Funn på åstedet skal tyde på at drapet på Manshaus adoptivsøster Johanne Ihle-Hansen (17) var rasistisk motivert, ifølge Dagbladet.

Ifølge opplysninger avisa har fått ble 17-åringen drept fordi hun ikke var etnisk norsk og hadde en annen hudfarge.

Ihle-Hansen ble adoptert fra Kina som 2-åring. Stebror Philip Manshaus er siktet for å ha drept henne i hjemmet som der de begge bodde, før han lørdag dro videre til moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

– Vi jobber med å kartlegge motivet. Angrepet mot moskeen var for å skremme den muslimske befolkningen i Norge. Stesøsteren var ikke muslim, men vi utelukker ikke at det kan ha vært slik ideologi som har ledet til drapet. Det er for tidlig å konkludere. Vi har ikke nok opplysninger om det ennå, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Dagbladet.

Kan ha forsøkt å stoppe Manshaus

En av grunnene til at motivet ikke er sikkert, er fordi den draps- og terrorsiktede 21-åringen så langt har benyttet sin rett til å ikke å forklare seg for politiet.

Til Aftenposten opplyste politiadvokat Kraby onsdag at en av deres hypoteser er at søsteren kan ha blitt drept da hun forsøkte å stanse broren.

Blomster ved boligen til den drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

– Vi har all grunn til å anta at angrepet mot moskeen var planlagt, men har mindre informasjon om drapet og om det var planlagt eller ikke, sier politiadvokaten.

Usikkert tidsrom

Politiet har denne uka mottatt en foreløpig obduksjonsrapport etter drapet på 17-åringen. De jobber med å finne ut når hun ble drept.

– Det er et tidsrom på to timer hvor drapet kan ha skjedd, fra siste kontakt med familien til meldingen kom til politiet, sa Kraby under en pressekonferanse onsdag.

Han ønsket da ikke å kommentere dødsårsaken eller om de var alene i huset.

(©NTB)