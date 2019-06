Dagbladet: PST fikk pakke i Wara-saken

PST har mottatt et brev med innhold som skal være til fordel for tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, skriver Dagbladet.

Pakken ble sendt til Bertheussens advokat John Christian Elden og deretter overlatt til Politiets sikkerhetstjeneste. PST ønsker ikke å kommentere saken overfor avisen.

Torsdag 14. mars ble Bertheussen siktet for en brann i familiens bil natt til søndag 10. mars.

– Vi mistenker at siktede selv har påsatt brannen, og ved det har gitt inntrykk av at brannen er påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn, sa daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland, da PST informerte om siktelsen mot den daværende justisministerens kone.

Elden bekrefter at han fikk en pakke før 17. mai.

– Den ble umiddelbart overlevert PST etter at jeg mottok den, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

Konvolutten er poststemplet 28. april i år, og sendt fra Norge. På dette tidspunktet skal både Bertheussen og Wara oppholdt seg i USA. Ifølge Elden virker det som om avsender har detaljkunnskap om saken og er involvert.

– Min klient er lettet over at noen har påtatt seg ansvaret, og håper at de også vil stå fram overfor PST, eller at PST ved etterforskning kommer nærmere løsningen, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

(©NTB)