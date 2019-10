Dagbladets nettsider er nede

Dagbladets nettsider er stengt ned etter at en artikkel med grove, falske utsagn ble lagt ut på sidene.

Dagbladet, Din Side og Seher.no er nå stengt av, ifølge Medier24.

– Vi jobber på spreng for å finne ut hva som har skjedd. Sidene våre er stengt av oss, sier nyhetsredaktør Frode Hansen til nettstedet.

Han sier også at det er for tidlig å si om det dreier seg om hacking.

Bakgrunnen for at Dagbladet ble stengt ned, er en artikkel med støtende tekstinnhold ble lagt ut på Dagbladet.no. I saken ble statsminister Erna Solberg (H) sitert på at «pedofili er greit».

Det er uklart hvorfor Din Side og Seher.no også er stengt ned.

– Jeg har akkurat snakket med Dagbladets redaktør, Alexandra Beverfjord, og jeg vet de jobber med å slette innholdet, få oversikt over hva som har skjedd og hvor alvorlig det er. Det forventer jeg også at de gjør, sier statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor til Medier24.

Ifølge Medier24 var det like før klokken 16 i dag at Dagbladet publiserte en sak om et BMW-innbrudd på Østlandet. Saken skal kort tid senere har blitt endret med tittelen «Erna solberg sier det er greit.» og en ingress hvor det sto «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet».

