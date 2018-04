Dagmamma frifunnet for dødelig vold mot ettåring

Ringerike tingrett har frifunnet dagmammaen som sto tiltalt for vold mot en ett år gammel jente som døde i 2006.

Det er NRK som melder om frifinnelsen. Dagmammaen sto tiltalt for dødelig vold mot ett år gamle Martine i 2006, men tiltale ble ikke tatt ut før i fjor, etter at saken hadde vært henlagt på bevisets stilling.

Aktor Marit Formo mente kvinnen burde dømmes til fengsel i sju og et halvt år. Formo mente at dagmammaen mistet kontrollen over seg selv og ristet ettåringen mot noe hardt.

Domstolen deler derimot ikke påtalemyndighetens syn og har ikke funnet grunnlag for å dømme kvinnen etter tiltalen.

Det var den såkalte cold case-gruppen i Kripos som bisto Sørøst politidistrikt i den nye etterforskningen som førte til at dagmammaen ble tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge.

