Dalai Lama fyller 85 år og albumdebuterer

Dalai Lama, den åndelige lederen til tibetanske buddhister, fyller 85 år mandag. Samtidig debuterer han med albumet «Inner World».

I en videobeskjed fra hjemmet hans i landsbyen Dharamsala nordvest i India sier han at det ikke er nødvendig med feiringer på grunn av koronapandemien.

Men troende kan gjenta et buddhistisk mantra minst 1.000 ganger hvis de vil i stedet. Dalai Lama håper det kan hjelpe ham til å bli opp til 110 år.

Samtidig albumdebuterer 85-åringen med meditasjonssamlingen «Inner World». Der leser han opp mantraer, meditasjoner og læresetninger med tilhørende musikk.

Den fjortende Dalai Lama anses av troende for å ha blitt reinkarnert i flere generasjoner og for å være legemliggjøringen av den buddhistiske guddommen Avalokiteshvara.

Han mottok Nobels fredspris i 1989 for sin ikkevoldelige kamp for demokrati og frihet i Tibet, som er under kinesisk styre.

