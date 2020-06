Danmark åpner opp: Massiv kø på grensene

Dansk politi melder om lange køer etter at landet åpnet grensene til Norge og Tyskland ved midnatt natt til mandag.

Mandag 15. juni åpner Danmark grensene for reisende fra Norge, Island og Tyskland, og det er populært. Mandag morgen meldes det om fire til syv kilometer kø, ifølge ferske øyenvitne-skildringer.



Danske BT melder klokken 06.30 at det er fire til fem kilometers kø ved grenseovergangen fra Tyskland i Frøslev.

I tillegg skal det være én kilometers kø ved grensa i Kruså.

Danske helsemyndigheter vil gjøre det mulig å koronateste alle ved grensen, men prioriterer dem med dansk personnummer først.

Det var på forhånd ventet stor pågang ved grensestasjonene.

– Den første fergen fra Norge legger til i Hirtshals klokken 7.30. Vi har satt inn ekstra mannskap for å kontrollere passasjerene, siden vi venter at det vil være et stort trykk, sier vaktsjef ved politiet i Nordjylland, Jess Falberg.

I tillegg til Danmark, er det nå åpnet for reisende fra Island.

