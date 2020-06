Danmark hastestenger grensen til Sverige

Tidligere lørdag kunne svenskene reise inn i Danmark, men nå bråsnur sistnevnte.

Danmark har på ny hastestengt grensen mot Sverige lørdag ettermiddag, det melder den svenske avisen Expressen.

Ifølge avisen sier danske myndigheter at det hele skyldes en kommunikasjonssvikt. Nå får bare personer bosatt i Västerbotten komme inn i landet uten en negativ test.

Danske myndigheter har som et krav at de som reiser inn i lander ikke får komme fra en region med mer enn 20 koronadødsfall per 100.000 innbygger.

Tidligere denne uken var beskjeden av sydsvensker var velkomne via ferjen mellom Helsinborg og Helsingör over til Danmark. Da var også beskjeden at de reisende ikke behøvde å ha med seg bevis på en negativ koronatest.

Det har da igjen blitt endret lørdag. Nå sier danske myndigheter at alle svensker må kunne vise til en negativ korona-test for å komme inn i landet. Dette gjelder alle unntatt de som kommer fra Västerbotten.