Danmark innfører koronatiltak i 18 kommuner

Danmarks helseminister kaller det "den mest bekymringsfulle utvikling siden i vår".

Danmark innskrenker antallet i tillatte forsamlinger fra 100 til 50 personer i en rekke kommuner.

I tillegg blir åpningstider på restauranter, kafeer og andre steder begrenset til midnatt.

Kommunene det gjelder er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Odense og København.

Les også: Forsker: Mange kan være immune mot korona

Danmark forlenger også ordningen med restriksjoner i forbindelse med større sportarrangement.

Årsaken er en kraftig økning i antall smittede blant unge. På en enkelt bursdagsfest skal 30 personer ha blitt smittet, forteller danske helsemyndigheter under en pressekonferanse mandag, skriver danske BT.

Danske helsemyndigheter sier at selv om unge mennesker ikke blir syke, så bringer de smitten videre til eldre og andre som er i risikogruppen.

Les også: Israel innfører korona-portforbud i 40 byer og småsteder

Helseminister Magnus Heunicke sier at utviklingen i Danmark nå, er den mest bekymringsfulle i landet siden koronaviruset spredte seg i vår.

Han avviser likevel at Danmark er iferd med å miste kontrollen på pandemien.

- Nei, det er vi ikke. Per innbygger tester vi langt flere enn de fleste andre land. Vi har et godt overvåkingssystem for å oppspore smitten, sier han.

Danske helsemyndigheter mener ikke det ennå er nødvendig å bruke ansiktsmaske i butikker, men utelukker ikke at det kan bli et tiltak.