Danmark kan starte å lette på tiltakene etter påske

Kan lette på enkelte tiltak allerede om to uker, men bare hvis befolkningen fremdeles innser alvoret.

– Vår felles innsats er helt avgjørende. Derfor tør jeg nesten ikke si det jeg skal si nå, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen under en pressekonferanse mandag ettermiddag, ifølge Berlingske.

Deretter kommer hun med følgende «lovnad»:

– Hvis vi dansker de neste to uker over påsken fortsetter med å stå sammen hver for oss, vil regjeringen begynne på en gradvis, stille og kontrollert åpning på den andre siden av påsken, sier Frederiksen.

Det er opp til danskene selv hvor fort Danmark letter på tiltakene, fortsetter landets statsminister, og understreker videre at den lovende situasjonen i landet kommer som følge av at befolkningen har fulgt myndighetenes oppfordringer.

Hun slår samtidig fast at situasjonen fremdeles er alvorlig, men at smitten sprer seg saktere enn fryktet.

– Hvert mistet liv er en tragedie. Tallene fortsetter å stige. Det forventet vi. Men vi kan også se tegn på vi er lykkes med å forsinke utbredelsen. Smitten sprer seg saktere enn fryktet. Med en dypt alvorlig bakgrunn gir det anledning til forsiktig optimisme, sier Frederiksen.

Et telt som brukes til koronatesting i Aarhus i Danmark. Foto: Ernst van Norde (Ritzau / AP / NTB scanpix)

Lovnaden er på ingen måte bindende:

– Jeg vil også være ærlig og si at hvis vi ikke lykkes de neste to ukene - hvis tallene stiger kraftig og vi kan se at danskene begynner å samles uten å holde avstand - så kan vi ikke åpne Danmark stille opp igjen etter påske, advarer Frederiksen.

Mandag ettermiddag er 2.555 i Danmark registrert smittet, mens 77 er døde. Til sammenligning er 4.390 smittet i Norge, mens 32 er døde.