Danmark: Ordfører innfører klemmeforbud mellom embetsmenn og politikere

Politikere og embetsmenn får ikke lov til å klemme hverandre lenger i den danske kommunen Hørsholm.

Det har ordfører Morten Slotved gjort klar overfor kommunens øvrige politikere, ifølge Frederiksborg Amt Avis.

– Det har en signalverdi dersom politikere og embetsmenn er for gode venner. Kommunen er en arbeidsplass og vi befinner oss i profesjonelle situasjoner, sier han til samme avis.

Politikerne får riktignok fortsette å klemme hverandre, men mellom politikere og embetsmenn er det altså strengt forbudt.

- Viktig med retningslinjer

Slotved mener det er på sin plass å sette en grense og hevder klemming på jobb uansett hører til sjeldenheten.

– Jeg tror det er viktig at vi har noen retningslinjer som sikrer at det er forskjell på politikere og kommunens administrasjon. Jeg har heller ikke hørt om andre arbeidsplasser hvor folk renner rundt og klemmer hverandre, sier ordføreren videre til avisen.

Han understreker likevel at kommunens nye klemmepolitikk ikke er resultat av at grenser har blitt tråkket over.

- Står på dagsordenen

Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, kjenner ikke til andre kommuner med lignende regler, men han finner Hørsholm Kommunes «klemmepolitikk» påfallende.

- Inntil ganske nylig trodde man ikke at den måten vi hilser på hverandre var noe våre politikere skulle blande seg inn i. Men med vår nasjonale diskusjon om håndtrykk er det derimot blitt satt på dagsordenen, sier Buch til Frederiksborg Amts Avis.

BLITT AKTUELT: Danske Roger Buch mener måten man hilser på hverandre i Danmark har blitt satt på dagsordenen.

Han henviser til den danske regjerings beslutning om at utlendinger framover skal håndhilse ved en offisiell seremoni før de kan få dansk statsborgerskap.

- Men selvfølgelig skal man alltid overveie hvor mange regler man skal lage om alt mulig, og om det i det hele tatt er et emne man skal føye seg etter, avslutter kommunalforskeren.

