Fra klokken 12.00 lørdag vil ingen få lov til å komme inn i Danmark.

Statsminister Mette Fredriksen har sagt at Danmark stenger grensene. Det sa den danske statsministeren under en pressekonferanse som pågår i skrivende stund.

- Danmarks grenser vil stenges midlertidig for alt annet enn nødvendige varer. Alle turister, alle utlendinger, kan ikke komme inn i Danmark, sier Fredriksen, ifølge Berlingske.

Forsvaret sendes til grensene

Hun forteller videre at Forsvaret skal patruljere grensene, selv om politiet fortsatt har ansvaret. Den nye grensekontrollen skal innføres frem til 13. april.

- Man kan kun reise inn til Danmark, hvis man har en veldig viktig grunn til det, som å bo eller arbeide i Danmark, sier justisminister Nick Hækkerup.

Over 800 smittede

Fredriksen sier også at alle sykehus stenges for normal aktivitet, for å sikre at ikke mange flere skal bli smittet. Den danske statsministeren fortalte at 801 dansker er konstatert smittet, hvor 23 er innlagt på sykehus og to er i kritisk tilstand, skriver Berlingske.

Utenriksminister Jeppe Kofod informerte også om at ingen bør reise ut av Danmark.