Danmark vil rive boliger og styre hvor folk bor for å bli kvitt «gettoer»

Danmarks regjering vil innføre ulike regler for forskjellige områder, rive boliger og styre hvor folk bor for å bli kvitt de såkalte gettoene.

– På bare en generasjon har enkelte ting endret seg. Det var før om lag 50.000 personer med ikke-vestlig bakgrunn. På bare to tiår har det endret seg til en halv million, sa statsminister Lars Løkke Rasmussen da han torsdag formiddag presenterte forslaget «Et Danmark uten parallellsamfunn – ingen gettoer i 2030».

Regjeringens forslag innebærer at det vil bli ulike regler for ulike områder i Danmark. Ett sett med regler for såkalte utsatte boligområder. Ett for «gettoområder». Ett for «de hardeste gettoområdene». Og ett fjerde sett med regler for landets øvrige, alminnelige boligområder.

Språkprøve

For eksempel må barn som bor i områder definert som gettoer eller utsatte, bestå en språkprøve for å rykke opp fra barnehagen til førsteklasse. Det gjelder ikke barn i resten av landet.

Også for kontantstøttemottakere får de nye reglene betydning. Hvis de flytter inn i de «hardeste gettoområdene», vil ytelsen bli redusert til nivået for integreringsstøtte.

«Fysiske forandringer»

Regjeringen foreslår også «gjennomgripende fysiske forandringer» av områdene som defineres som gettoer. Dette innebærer at staten skal kunne pålegge såkalte boligorganisasjoner å «avvikle» boligområder, enten gjennom riving eller massesalg.

– Vi er nødt til å ta tak i problemene. Det har ikke noe for seg å ha boligområder hvor det år etter år er unntaket framfor hovedregelen at man går på jobb, sier Løkke Rasmussen.

Danske boligorganisasjoner står for byggingen av det som kalles allmenne boliger , der folk kan bo uten at noen skal tjene på uteleien, noe som gir lavere priser enn fra rene private utleiere. Regjeringens forslag er at andelen allmenne boliger i de såkalte gettoene, skal reduseres til 40 prosent eller mindre innen 2030.

25 gettoer

I regjeringens forslag legges det opp til å bruke 12 milliarder danske kroner på riving og omdanning av boligmassen i de såkalte gettoene. På spørsmål om hvor nåværende innbyggere i områdene skal bo, viser Løkke til «resten av boligmassen».

Danmarks regjering definerer i dag 25 områder som gettoer. Av disse defineres 16 som de «hardeste gettoområdene».

(©NTB)

Mest sett siste uken