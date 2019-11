Dansk klimaminister refser norsk elbil-politikk

- Han sa «Er det noen fra Norge her? Nei, bra», sier journalist som var til stede da kritikken falt.

Danmarks klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) kritiserte norsk subsidiert elbil-politikk under et pressemøte i København i forrige uke.

Foreløpig er det bare den engelskspråklige avisen The Local som har gjengitt sitatene til Jørgensen.

Les Geir Martinussen aktuelle kommentar: Vi bør snarest innrømme at Norges overivrige satsning på elbiler har vært feilslått

Jørgensen sa det er uaktuelt for Danmark å følge i forsporene til Norges elbilpolitikk.

- Det er antakelig en av de dyreste politiske virkemidlene som noensinne er brukt til å oppnå en X mengde med CO2-reduksjon, sa Jørgensen, ifølge The Local.

Norsk elbil-politikk innebærer subsidier til elbil-eiere i form av lavere skatter og avgifter. Men Jørgensen mener disse fordelene er kun økonomisk overkommelig for Norge på grunn av oljeinntektene.

Les også: Kollaps i elbilsalget: - Dette er urovekkende

- Det er enklere for dem fordi de har pengene. Hvor kommer disse pengene fra? Olje, sa han, ifølge The Local.

Dermed trekker han tilsynelatende fram paradokset med at Norge bruker inntekter fra en «klimafiendtlig» næring til å finansiere «klimavennlige» politiske tiltak.

Les også Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler

- Ikke mulig for andre land

Videre skal den danske klimaministeren ha påpekt at Norges politikk er uoverkommelig å følge opp for verdens største utslippsland, som USA og Kina, så politikken vil ha liten påvirkning utenfor Norges grenser.

- Det er antagelig ikke det beste eksempelet hvis du vil vise Kina og resten av verden - hør her, hvis du er villig til å bruke så mye penger, så kan du få det til.

Jørgensen kritiserte tilsynelatende også Norges klimautslippsmål, og påpekte at de ambisiøse utslippsmålene kun kan oppnås ved kjøp av klimakvoter fra utlandet.

- Noen land har veldig ambisiøse mål på papiret, men når man ser på hva de faktisk gjør, så er det ikke så ambisiøst fordi det ikke er reelle utslipp i deres eget land, sa han.

Les også: Snart 400.000 biler i Norge må lades – det gir et stort problem

- Lukket arrangement

Nettavisen har vært i kontakt med det danske Klimadepartementet, og bedt om pressesjefen kan bekrefte sitatene til klimaministeren.

- Det ministeren mener, er at man ikke kan sammenligne Norge og Danmark, når det gjelder elbiler. De to landene har forskjellige forutsetninger. Jeg har ikke mulighet til å godkjenne sitatene, da de falt i et lukket arrangement for den internasjonale presse i Danmark, og møtet ble ikke dokumentert, skriver pressesjef Jesper Caruso i en SMS til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med The Local og får bekreftet at uttalelsene ble gitt i on the record-sammenheng.

- Han sa det på et åpent pressemøte til internasjonale journalister. Han sa «Er det noen fra Norge her? Nei, bra». Men han sa ikke at det var off the record, sier Richard Orange i The Local til Nettavisen.

The Local er en engelskspråklig, regional nettavis med nasjonale og lokale utgaver i et titalls europeiske land. Første utgave ble startet opp i Sverige i 2004, og har fått flere priser.

Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide er stolt av norsk elbil-politikk, men erkjenner at den norske modellen ikke fungerer for alle andre land. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Ap: - Ikke kritikk av norsk elbil-politikk

Jørgensen ble utnevnt som Danmarks klimaminister i sommer og er medlem av Socialdemokratiet, som er søsterpartiet til Arbeiderpartiet her i Norge. Nettavisen har bedt om å få en kommentar fra Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson.

- Sånn som jeg leser det, er ikke dette kritikk fra Danmark. Han avviser forslaget om å kopiere Norge. Og jeg har heller ingen planer om å fortelle Danmark hvordan de skal gjøre det, sier stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) til Nettavisen.

- Jeg har veldig sans for den regjeringen Jørgensen inngår i. Mette Frederiksen (statsminister red.anm.) har satt klima veldig sentralt, sier han.

Barth Eide påpeker også at norsk elbil-politikk ikke innebærer å gi bort penger.

- Man har ikke gitt penger, men latt være å kreve inn skatter og avgifter. Jeg mener dette har vært vellykket og lurt, og at norsk elbil-politikk har virket. Det har vært et ønsket mål om å få opp elbilandelen veldig raskt.

Han innser selvfølgelig at subsidier i form av lavere skatter og avgifter for elbiler også koster penger og innebærer tapte inntekter i statskasse.

- Men uten dette hadde vi ikke hatt dette raske skiftet, sier han.

Bilsalget falt i oktober, og det gjorde også andelen elbiler. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Norge har bidratt

Barth Eide mener det er opplagt at den norske modellen ikke egner seg for alle andre land.

- I Norge har vi i utgangspunktet ren kraftproduksjon, så vi kan ikke gå bort fra fossil kraftproduksjon, fordi det har vi ikke. Derfor er transportsektoren viktig for oss for å få ned de globale utslippene. Vi er på god vei til å få en elektrisk bilpark.

- Selv om ikke hele verden kan gjøre det på den norske måten, har vi bidratt til at flere produsenter har bestemt seg for å produsere elbiler, fordi det er et markedet for det i Norge hvor de kan prøve ut elbilmodeller. Det har vært vårt bidrag, sier Barth Eide.

- Kina og delstaten California, som har store elbilparker, har hatt andre virkemidler enn oss. «Bottom line» så har dette fungert for Norge, og jeg er stolt av at vi turte å ta det grepet.

Tyskland har nylig besluttet at også de vil innføre en politikk med økte subsidier for å fase inn elbiler i den tyske bilparken, samt opprette flere ladestasjoner. Målet til den tyske regjeringen er å utvide elbil-parken til 7-10 millioner biler innen 2030, ifølge The Economist. Men Tyskland kan av naturlige årsaker ikke ta i bruk nøyaktig samme elbil-politikk som vi har i Norge.

- I Tyskland har de bare vanlig moms på bil. Fordelen til Norge er at vi i utgangspunktet hadde så høy særskatt på biler, og da er effekten av ikke å kreve den inn veldig stor. Derfor har ikke Tyskland samme mulighet som oss. De må gjøre det på en annen måte. Frankrike har for eksempel gitt direkte støtte til elbilkjøp, men da oppstår problemet med at man kan kjøre den nyinnkjøpte elbilen over grensen til et annet land og selge den til en høyere pris, sier Barth Eide.

- Hvordan er bilavgiftspolitikken til Danmark?

- Danmark har høyere bilavgifter enn Tyskland, og kunne i utgangspunktet gjort det. Du har flere virkemidler som kan velges, som gratis lading, lavere bompengeavgifter og parkering og en rekke andre tiltak. Hovedpoenget er at forbrukerne skal merke forskjell på innkjøp og bruk for fossil- og elbil, sier han.

Les også Lexus har avduket elbilen Lexus LF-30

Danmark lanserer elbil-kampanje

I Danmark er det nettopp lansert en omfattende kampanje som har til hensikt å avlive myter om elbilen. Informasjonskampanjen «Sett i strøm til din bildrøm» skal sørge for at danske bilkjøpere ikke skal bli skremt bort fra å skaffe seg elbil grunnet elbil-fordommer om blant annet rekkevidde og verdifall.

- Det er viktig at danskene har tillit til, og kan stole på, at tiltak som gjerne skal ha positivt klimaavtrykk, faktisk har det. Denne kampanjen handler om å gi danskene mulighet til å ta et opplyst valg, også når det gjelder elbiler, sier klimaminister Jørgensen i en uttalelse.

- Det er viktig med utsjekket fakta for de danske familiers hverdag hvis de går rundt med en elektrisk bildrøm. Også er det minst like viktig for klimaet, sier han.