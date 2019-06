Dansk kommune gir de ansatte fri hver fredag

Den danske kommunen dropper fredag fra arbeidsuka, og mener det bedrer servicen for innbyggerne.

I september legger 300 ansatte i danske Odsherred kommune om på arbeidsuka. De ansatte skal fremdeles jobbe 37 timer i uka, men satser på lengre dager fra mandag til torsdag, og kompensere med en ekstra fridag.

Avtalen innebærer at de ansatte jobber en halv time lenger tre dager i uken, og at de har én arbeidsdag på 10 timer i uka. Dette kompenseres altså med fredagsfri.

Kommunaldirektør Claus Steen Madsen sier at de ansatte også vil få mer fleksibel arbeidsdag med større mulighet til å jobbe hjemmefra, men det skal også gi innbyggerne enklere tilgang til kommunalt ansatte.

- Det skal være mulig å booke en tid med saksbehandler klokken 19.00, sier kommunaldirektør Claus Steen Madsen til A4 NU.

I to år har kommunen og de ansatte forhandlet om ny arbeidstid. Nå gjenstår bare en siste godkjennelse fra kommunens økonomiutvalg og fra de involverte fagforeninger.

Ordningen med lengre arbeidsdager og firedagersuke skal først prøves ut i tre år, og begrenses i første omgang til administrasjonen. Forskere fra universitetet i Roskilde skal følge forsøket.

Danske IIH Nordic har tidligere hatt suksess med å innføre firedagers arbeidsdag. Til tross for 14.000 færre arbeidstimer har selskapet oppnådd positive resultater, med et sykefravær på 1,7 prosent, rekordomsetning og pris som Danmarks «beste mindre IT-arbeidsplass». Les egen sak her.