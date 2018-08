Dansk politiker vil gi ungdom som holder vekten kontantstøtte

Fremmer forslag om kontantutbetaling på 22.000 kroner til ungdom som holder normal vekt. «Farlig forslag», sier norsk treningsekspert.

OSLO (Nettavisen): Danskene leter etter løsningen på et økende fedmeproblem i befolkningen. Nå vekker et forslag til løsning opphetet debatt. Den danske politikeren Jørgen Winther fra partiet Venstre tar til orde for å gi ungdom som holder vekten en pengegave fra det offentlige.

- Jeg synes det er en god idé hvis man sier at når barnet konfirmeres, så får det 22.000 kroner skattefritt fra kommunen, hvis det har normalvekt, sier Winther til TV 2 Østjylland.

Rammer én av seks norske barn

Det er ikke bare danskene som sliter med økende fedme blant barn. Dette er et økende problem i Europa.

OMSTRIDT FORSLAG: Jørgen Winther (V) mener samfunnet kan spare store summer ved å oppmuntre barn og ungdom til å leve sunnere. Hans forslag er kontantstøtte til de som holder vekten.

I 2025 forventes overvekt og fedme å påvirke én av fem europeiske barn - tilsammen rundt 16 millioner barn. I Norge har andelen barn med fedme og overvekt stabilisert seg de siste årene, men rundt en av seks norske barn er overvektige, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Advarer

Den norske treningseksperten og bloggeren Cornelis Elander kaller det danske forslaget «farlig».

- Alle kan trenge litt press for å legge om til en sunnere livsstil, men her vil det være fare for at barn og unge som nærmer seg alderen for en slik belønning tyr til drastiske tiltak, sier han til Nettavisen.

ADVARER: Kjendistrener Cornelis Elander advarer mot forslaget om pengebelønning til ungdom som holder vekten.

Elander mener tiltakene som må settes inn mot fedmeproblemet er mer obligatorisk trening og bedre mat i skolesystemet.

- Sitter stille nesten hele dagen

- Nordmenn liker å gi inntrykk av at vi trener mye og spiser sunt, men sannheten er at mange ikke gjør det. Bildet vi gir av oss selv på sosiale medier er gjerne glansbildet. De 30-40 minuttene på treningssenteret én gang i uken veier ikke opp for at vi sitter stille nesten hele dagen. Det er ingen enkel løsning, men hvis vi ikke tar grep om problemet med fedme og en usunn livsstil, vil det ruinere Norge i form av økende helseutgifter, sier Elander.

Han mener innsatsen og ressursene bør settes inn på sunn mat i skolen, en mer aktiv skole og et fritidstilbud som får barn og unge opp av stolen og sofaen.

Koster samfunnet milliarder

Mannen bak forslaget om en dansk slankebelønning er gift med barne- og ungdomspsykiater Ulla Lægaard, som støtter forslaget. Ekteparet Winther og Lægaard mener at en slik belønning raskt vil være innspart med lavere offentlige utgifter knyttet til livsstilssykdommer som diabetes. Ifølge enkelte anslag koster fedmeproblemer det danske samfunnet 15 milliarder kroner i året.

Men Winther synes i liten grad å vinne gehør for sitt forslag hjemme i Danmark. I den danske Adipositasforeningen, som organiserer folk med overvekt, mener de forslaget vitner om uvitenhet.

- Ingen mennesker ønsker å være overvektige, og det å stigmatisere barn med felles skattemidler ignorerer de alvorlige følgene både for det enkelte barn, de voksne og deres pårørende, uttaler foreningens sekretariatsleder Bjarne Lynderup til TV 2 Østjylland.

