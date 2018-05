Dansk regjering får tre nye ministre

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen har presentert tre nye ministre som erstatning for tre som går av.

Jakob Ellemann-Jensen blir ny miljø- og næringsmiddelminister. Han har siden 2015 vært parlamentarisk leder for regjeringspartiet Venstre i Folketinget. Nå erstatter han Esben Lunde Larsen, som tirsdag varslet at han trekker seg, men som fortsetter i Folketinget fram til neste valg.

Tommy Ahlers, blir ny utdannings- og forskningsminister etter Søren Pind, som også har valgt å gå av. Han kommer fra næringslivet og er blant annet kjent for TV-programmet «Løvens hule», som handler om unge gründere.

Pind, som har vært en av Danmarks mest markante politikere, trekker seg helt fra politikken

Onsdag ble det også klart at Eva Kjer Hansen blir ny minister for fiskeri, nordisk samarbeid og likestilling, og at Karen Ellemann går av.

Eva Kjer Hansen måtte gå av som miljø- og næringsmiddelminister for drøyt to år siden som følge av misvisende tall i regjeringens landbrukspakke. Hun har siden gjort seg bemerket ved å erklære at hun vil stemme imot et forbud mot tildekking som regjeringen har foreslått.

