Dansk-svensk politiaksjon mot kriminelt nettverk

Dansk og svensk politi har slått til mot et kriminelt nettverk som mistenkes for å ha forfalsket ID-er for blant annet straffedømte og utviste personer.

Nettverket anklages også for å ha drevet hallikvirksomhet med utenlandske prostituerte kvinner.

Politiet i København opplyste tirsdag at politiet har slått til mot flere adresser både i København og Malmö. Aksjonene fant sted mandag og resulterte i at åtte personer ble pågrepet på dansk side av grensen.

Flere personer skal også være pågrepet i Sverige, men politiet i Skåne vil foreløpig ikke kommentere saken og henviser i stedet til dansk politi.

