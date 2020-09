Danskene hasteinnkaller til pressekonferanse om koronasituasjonen

Landet er inne i en kritisk fase.

Følg pressekonferansen direkte klokken 14.00 i videovinduet øverst.

- Koronaen har igjen fått et grep på vårt samfunn. Situasjonen er alvorlig. Vi har god testkapasitet, men vi er godt på vei i en ny fase i kampen mot korona. Nå setter vi inn nye tiltak for å få smitten ned. Det vi gjør nå, er å unngå en ny nedstengning av samfunnet, sa statsminister Mette Fredriksen innledningsvis.

- Vi ser en utvikling her i Danmark som europeiske land, og det er at smitten øker betraktelig. Nivået er for høyt. Smitten sprer seg i hele landet og i alle grupper av befolkningen, sa hun videre.

Strengere tiltak

Det er statsministerens kontor som opplyser i en pressemelding at det skal holdes en ekstraordinær pressekonferanse om koronasituasjonen i landet. Statsminister Mette Fredriksen skal orientere om strengere tiltak som den danske befolkningen må innrette seg etter, erfarer danske B.T.

Tidligere har Danmarks helseminister Magnus Heunicke og fagpersoner fra helsemyndighetene beskrevet en forverret smittesituasjon, med utbrudd i flere kommuner.

Munnbind

I København og i omkringliggende kommuner trådte det torsdag i kraft nye restriksjoner, som blant annet pålegger innbyggerne å bruke munnbind i bestemte situasjoner, blant annet på kafeer og barer.

Så langt er det meldt om 635 dødsfall i landet. 21.393 personer i Danmark har fått påvist smitte. 453 av dem fra onsdag til torsdag, som også er det høyeste antall smittede på et døgn i Danmark fra koronaviruset brøt ut i landet.