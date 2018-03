Dårlig start for påskeværet

Meteorologen kan ikke love nordmenn drømmevær.

– Slik det ser ut nå kan inngangen på påsken og palmehelgen få mildvær. Dette gjelder hele landet. Resten av påsken blir kald, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid i Meteorologisk Institutt til Nettavisen.

Det milde været kommer sammen med regn på Vestlandet og i Agder-fylkene.

– På Østlandet blir det mildt, men ikke nedbør. Nord-Norge får derimot en kald værtype, fortsetter Fagerlid i Meteorologisk Institutt.

Sol, sol, kom igjen

På spørsmål om solen vil titte frem i begynnelsen av påsken svarer han:

– Nei, det blir den helgen her. Neste uke og palmehelgen vil bli langt mer overskyet. Det vil bli langt mindre sol nå i slutten av mars, men det kan være områder som kan få det varmt og fint, sier meteorologen.

– Det blir nok ikke så fint som det har vært frem til nå, og Oslo og Østlandet som har hatt det verste været frem til nå vil få et skifte. Nedbøren vil altså bevege seg mer vestover, sier Fagerlid. I fjellet vil nedbøren komme som snø.

Meteorologen påpeker at det er alltid er knyttet usikkerhet til værvarsler som går så langt frem i tid, men at han for palmehelgen er mer sikker i sin sak.

Spår temperaturer ned mot minus 35 grader

Nå til helgen er det meldt kaldt vær.

– Det blir en fantastisk helg i Sør-Norge. Birkebeinerrennet får veldig fint og kaldt vær. Også på Vestlandet blir det veldig mye fint vær. Værskillet vil gå omtrent i Trøndelag, så Nord-Norge vil få regn, snø og sludd. Det vil også bli en del vind, og det er snakk om storm på kysten. Det er blir en motsetning til hvordan det har vært tidligere i vinter, sier han.

Sterk vind fører til at føles kaldere enn hva termometeret viser. I tillegg kan det føre til problemer for fergesamband og vanskelige kjøreforhold i fjellet.

Meteorologen passer også på å nevne at enkelte områder for årstiden vil få ekstremkulde.

– Det er veldig kaldt sammenlignet med det som er normalt for årstiden. På indre Østlandet er det ventet temperaturer ned mot minus 35 grader. Det blir beinkaldt fredag og lørdag morgen. Døgntemperaturen er rundt 5–10 grader lavere enn det som er vanlig.

