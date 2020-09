Dataangrepet på Hedmark kommer fra utenlandske eposter

Svindlerne prøver å få tilgang til ansattes e-postkontoer ved å utgi seg for å være en kollega.

Dataangrepet mot sju kommuner i Innlandet kommer fra utenlandske epostadresser, men det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak.

– Vi vet ingenting om aktørene bak. Det vil vi overlate til andre myndigheter, sier Edvard Lysne, daglig leder i Hedmark IKT, til NTB.

Det var tirsdag kveld at Hedmark IKT, som drifter IT-systemene i kommunene Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal og Grue i Innlandet, oppdaget et angrep der eposter med et skadelig vedlegg ble sendt til ansatte i kommunene.

Kan motta epost

Ansatte i de sju kommunene i Innlandet som ble rammet av et dataangrep, kan onsdag igjen motta epost, men ikke med Word-vedlegg.

– Status akkurat nå er at vi forsøker å normalisere situasjonen for de fleste ansatte. De kan åpne epost, med visse begrensninger, forteller Lysne.

Onsdag jobbes det iherdig med å kartlegge omfanget av angrepet og å hjelpe alle kommuneansatte som lurer på hvordan de skal forholde seg.

– For de aller fleste skal epost-systemet fungere normalt i dag, med unntak av at vi stopper en del vedlegg, sier Lysne.

Han sier det er for tidlig å si noe om hvilken skade angrepet kan ha gjort.

Falske eposter

Det er også for tidlig å spekulere på hvem som kan stå bak, mener han.

Angrepet ble gjennomført via eposter som tilsynelatende kom fra andre kommuneansatte. Både adressen og emnefeltet på epostene så ut til å komme fra kolleger.

– Den eneste måten du kan være helt sikker på at en epost er trygg, er å dobbeltsjekke epostadressen til avsender. Det kan stå «Irene Haugen» som avsender, men hvis du klikker på navnet, er adressen «accounts.kompala@freighteach.com», forklarer Hedmark IKT på sine nettsider.

Har ikke funnet sammenheng

Så langt er det ikke funnet tegn på sammenheng mellom datainnbruddene på Stortinget og i flere Hedmark-kommuner, opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Men vi er i en tidlig fase i analysen, understreker informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM overfor NTB.

Tirsdag ble det kjent at Stortinget er rammet av et omfattende dataangrep. Flere stortingspolitikere skal ha hatt innbrudd i sine epostkontoer, og data har blitt lastet ned. Stortingets administrasjon anmeldte tirsdag saken til politiet.

