Dato satt for Keshvari-saken

Går som tilståelsessak i oktober.

Stortingsrepresentant Mayzar Keshvari (Frp) tilstår at han har levert fiktive reiseregninger for 450.000 kroner, meldte Aftenposten torsdag formiddag.

Nettavisen får bekreftet av Nedre Romerike tingrett at saken er berammet 18. oktober, fra klokken 12 til 15.

- Han er glad for at saken endelig skal avsluttes, og regner med å få en rettferdig straff, sier forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

Saken går som en såkalt «tilståelsessak», som betyr at siktede møter i retten og kommer med en uforbeholden tilståelse.

Øvre strafferamme for grove bedragerier, som Keshvari er siktet for, er seks års fengsel. Frp-politikeren får trolig en betydelig strafferabatt siden han har erkjent forholdet - slik at han får en fengselsstraff i nedre halvdel av strafferammen.

- Beløpet må tilbakebetales

Nettavisen har vært i kontakt med parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi:

- Det nye i saken nå, er at beløpet er større enn tidligere antatt. Keshvari har hele tiden erkjent forholdet, sier Limi til Nettavisen.

- Beløpet må tilbakebetales til Stortinget. Keshvari er sykemeldt og har ingen rolle eller posisjon i stortingsgruppen, sier Limi videre.

Avventer dommen

Nettavisen har også snakket med leder av organisasjonsutvalget i Frp, Alf Erik Andersen:

- Partiet vil sluttbehandle saken til Keshvari når dom foreligger. Keshvari er for tiden sykmeldt, og vi har derfor ingen ytterligere kommentarer, sier Andersen til Nettavisen.

I Keshvaris fravær er det Carl I. Hagen som møter på Stortinget.

