Datteren er koronafast i Peru. Nå trygler moren om hjelp fra norske myndigheter: - Erna må på banen

Norske studenter sitter fast i et nedstengt Peru. Nå vil moren til en av studentene at statsministeren selv griper inn.

En gruppe på 16 norske elever befinner seg nå i Peru der de har vært på studietur gjennom NLA-Høgskolen i Bergen. På grunn av koronapandemien som herjer verden over, har nå situasjonen forandret seg drastisk for elever og lærere som befinner seg i det søramerikanske landet.

Gruppen skulle etter planen hjem fra Peru 30. mars, men koronaviruset har snudd situasjonen totalt på hodet og studieturen er nå avbrutt. Peru stengte grensene sine 16. mars og det er nå nærmest umulig å reise inn- og ut av landet.

Lofotposten har tidligere omtalt saken.

En av de norske elevene som sitter fast i landet er Andrea Brendeford.

- Skolen vår hadde ikke fått opplysningene om at grensene skulle stenges fordi UD ikke hadde oppdatert nettsidene sine. Først da en venn av oss fortalte at deres klasse måtte dra hjem, gikk alvoret opp for både oss og ledelsen vår, sier Brendeford til avisen.

Trygler norske myndigheter om hjelp

På Facebook har Andreas mor, Anita Brendeford, uttrykt stor bekymring for situasjonen. Nettavisen snakket med henne fredag, da kunne hun informere om at situasjonen fremdeles ikke har endret seg.

- Jeg satt akkurat og snakket med UD. Vi begynner å bli desperate og vi har ringt til statsministerens kontor, men de setter bare over til UD. Vi har snakket lenge med dem. De sier de samarbeider med andre land og prøver å få de på et fly hjem. Myndighetene i Norge må be om tillatelse til å lande fordi alt er stengt i Peru nå, sier Brendeford til Nettavisen.

DESPERATE ETTER Å FÅ BARNA SINE HJEM: Dette er meldingen som en av foreldrene har formidlet på sosiale medier. Foto: Skjermdump

Norge har ikke egen ambassade i Peru, men den norske ambassaden i Chile bistår i denne saken.

- Vi har vært i kontakt med Chile sin ambassade, de har informert oss om at det er 250 nordmenn i Peru. 200 av disse ønsker å komme hjem til Norge. Ambassaden i Chile jobber på spreng. De er 16 stykker i gruppen, 14 studenter og to lærere.

FORSØKER Å RINGE STATSMINISTERENS KONTOR: Familien har forsøkt å få kontakt med statsminister Erna Solberg for å få henne til å gripe inn og hente studentene hjem fra Peru. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Andre land henter nå hjem sine borgere gjennom sine nasjonale flyselskaper. Brendeford sier hun forstår at situasjonen er vanskelig, men etterlyser nå tiltak fra øverste politisk hold for å få datteren og resten av nordmennene hjem fra en utrygg situasjon.

- Vi kan ikke forstå den norske regjeringen. Det må gå an å hente de hjem. De gir milliarder til flyselskapene, men sender ikke et Norwegian eller SAS-fly for å få de hjem. Vi er rådvill og vet ingenting. Vi er engstelig for sikkerheten. De er innestengt på hotellet og går hverandre på nervene. De er bekymret og forsøker å skåne oss her hjemme som er bekymret. De har det trygt på hotellet og sitter fire-fem stykker på rommene, men vi vet ikke hvordan situasjonen vil utvikle seg, sier Brendeford til Nettavisen.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra UD. De har foreløpig ikke svart på henvendelsen.

- Norge sier de samarbeider med flyselskaper og andre land for å få de hjem. Vi hadde et håp med Nederland sitt flyselskap KLM i går, men de har over 3000 nederlendere i landet. De prioriterer egne borgere så det håpet er også ute nå.

- Ser på europeere som en trussel

Enn så lenge skal nordmennene ta situasjonen med godt mot. Det kan dog endre seg drastisk de nærmeste dagene. I Peru er det unntakstilstand og hele landet er i totalt karantene.

- De ser nå på europeere som en trussel. Det har ikke vært utbredt der, men når har korona begynt å komme til landet, sier Brendeford som har fått informasjon fra datteren om at det har vært få smittetilfeller i landet, men at mange Peru får feilaktig informasjon, noe som gjør at spesielt europeere blir sett på som en trussel med tanke på virusspredning.

TOMME GATER: Slik ser det ut i Perus hovedstad Lima. Gatene er tomme og alle innbyggerne er satt i karantene. Foto: Rodrigo Abd (AP)

Ifølge Brendeford har hun blitt informert om at UD jobber med saken. Norske myndigheter skal kontinuerlig være i kontakt med andre land, men det ser ikke ut til at det er muligheter med det første.

- Vi kan ikke forstå at Norge ikke kan sende et eget fly. Erna må på banen og bestemme at sånn blir det, avslutter Brendeford fortvilet.

Nettavisen har vært i kontakt med NLA Høgskolen. Rektor Egil Morland var ikke tilgjengelig fredag.