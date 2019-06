David var to centimeter unna ny verdensrekord da han fisket i Norge

David Nilsson fra Värmland reiste hele 140 mil fra Sverige til Norge for å fiske kveite i Andfjorden. Det skulle vise seg å bli en riktig god da da en kveite på hele 195 centimeter tok agnet som befant seg under meiteduppen.

– Dagen startet med at vi fisket på noen steder rundt omkring i Andfjorden der det tidligere har blitt fanget store kveiter. Jeg fikk da en mindre kveite på 75cm som tok seien jeg brukte som agn. Etter dårlig aktivitet valgte guiden Oscar Lundahl fra Nordic Sea Angling å dra til et grunnere området han aldri hadde testet ut, forteller David til Fiskeavisen.

Etter fiskerne hadde fisket en stund så bestemte David seg for å sette på en dupp med sei som agn. Han lot seien henge ca 3 meter over bunn og lot den drive. Bremsen ble justert, så den kunne gå om noe beit på.

Etter noen minutter legger David merke til at duppen befinner seg under vann og sena går sakte utover. Første tanken hans var at han satt fast i bunn.

– Oscar trodde det var fisk med engang, men jeg svarte raskt at det var helt sikkert bunn. Oscar løftet så stanga, sveivde litt inn og da merket han tyngden. Da ble lina slakk og duppen kom opp. Da trodde vi med engang at den slapp og satt stanga tilbake i stangholderen, forteller David.

HOPPET UT: David hoppet gladelig ut i havet for å la seg fotografere med den store fisken. Foto: Oscar Lundahl (Nordic Sea Angling)

David bestemte seg for å sjekke om seien fortsatt satt på, og løftet opp stanga. Etter at han sveivde omkring 5 meter, kjente han tyngden og gjør et mot-hugg.

— Da svømte fisken direkte ned til bånn på 35 meter. Fisken hadde altså tatt agnet og svømt mot oss, noe som gjorde at vi trodde den hadde sluppet agnet, forteller han til Fiskeavisen.

David forteller også til Fiskeavisen at dette var bryllupsreisen til han og kona.

Hun skal ha mistet to kveiter på 100 centimeter pluss, forteller den lykkelige fiskeren til oss.

Deretter ble det en rolig kamp mot kveita i 14 minutter med en del kraftige ristninger, så David trodde han mistet fisken hver gang. Men etter å ha satt press på fisken, så fikk de den raskt opp til overflaten, noe som er viktig når fisken skal få lov til å svømme videre.

Når endelig kveita kom til overflaten så var det bare å vente til den hadde roet seg. Dermed var det bare å få den inntil båten, få den målt og få tatt bilder. David hoppet selvfølgelig gladelig ut i havet for å la seg fotografere med den store kveita.

Fisken var 195 centimeter lang og var kun to centimeter unna ny verdensrekord på meitedupp etter kveite. Verdensrekorden holdes av Erik Axnérs, skriver Nordic Sea Angling på sine nettsider.

