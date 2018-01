17 mennesker er bekreftet omkommet og 13 er savnet etter at det sørlige California i USA ble rammet av voldsomme jordskred tirsdag.

I Montecito nordvest i Los Angeles omkom flere mennesker da jordmasser skylte ned fra en åsside. I tillegg er minst 25 personer skadd. Lokale myndigheter sier over 100 hus er ødelagte, flere av dem er helt knust.

Flere hundre redningsmannskaper har siden tirsdag jobbet på spreng for å finne overlevende. Fortsatt er 25 prosent av området ikke blitt gjennomsøkt.

Montecito er kjent som et velstående område med rundt 9.000 innbyggere nordvest for Los Angeles. Kjendiser som Oprah Winfrey, Rob Lowe og Ellen DeGeneres har alle hus her, ifølge talsmann David Villalobos i de lokale myndighetene.

Det er første gang på ti måneder at California opplever kraftig regnvær. Det siste året har delstaten vært rammet av flere omfattende skogbranner. Det har gjort grunnen utsatt for slike jordskred, ettersom utbrent jord ikke absorberer vann særlig bra.

Mest sett siste uken